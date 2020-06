Versements exagérés sur un contrat d'assurance-vie: quels sont vos droits?

La quotité disponible: qu'est-ce que c'est?

La quotité disponible est la part des biens que le détenteur d'un contrat d'assurance-vie peut transmettre à la personne de son choix sans porter atteinte aux droits de ses héritiers. Elle diminue avec le nombre d'enfants: elle s'élève à 1/2 du patrimoine pour un enfant, à 1/3 pour deux et à 1/4 pour trois et plus. Dans le cas où le détenteur d'un contrat d'assurance-vie souhaite avantager son conjoint, un enfant ou un proche, il ne doit pas verser plus que la quotité disponible de son patrimoine.