Assurance-vie: les critères pour sélectionner un fonds

Un choix de fonds parfois très élargi

De plus en plus d'assureurs proposent la possibilité d'investir sur des trackers. On parle alors d'ETF (Exchanged Traded Funds). Ces derniers ont l'avantage de suivre un indice de référence pour un coût réduit. Dans certains contrats, il est aussi proposé d'investir sur des titres dits «vifs», c'est-à-dire directement sur des actions cotées. Par ailleurs, la plupart des contrats d'assurance-vie offrent un accès aux SCPI (Société civile de placement immobilier).