3 questions sur le fonctionnement de l'épargne retraite

Les produits d'épargne retraite ont des règles de fonctionnement contraignantes, qu'il vaut mieux connaître avant de s'engager. D'autres solutions existent pour préparer votre retraite. Le choix à privilégier dépend de votre situation financière et fiscale.

Puis-je souscrire un Perp à tout âge?

Oui. Le plan d'épargne retraite populaire est ouvert à tous, actifs et inactifs. Il ne comporte aucune durée d'épargne minimum ni obligation annuelle de versements. Vous pouvez épargner à votre rythme en fonction de vos capacités financières. Cela étant, dans la mesure où les sommes placées sont bloquées jusqu'à la retraite (sauf exceptions), il est préférable d'envisager ce type de placement à partir de 45-50 ans, pas avant. Mieux vaut également avoir par ailleurs une épargne de précaution investie sur un placement plus liquide, que vous pourrez mobiliser à tout moment en cas d'urgence ou pour vos projets plus immédiats.

Tous les épargnants bénéficient-ils des mêmes avantages fiscaux?

Non. Les sommes épargnées sur un Perp, au régime Préfon ou sur un contrat Madelin sont déductibles de vos revenus ou de vos bénéfices imposables. L'économie d'impôt qu'elle vous procurent est donc d'autant plus importante que vous êtes imposé à un taux élevé. Si vous n'êtes pas imposable ou si vous payez peu d'impôt, il est préférable d'épargner sur un autre support d'épargne à long terme (une assurance-vie par exemple). Vous ne bénéficiez d'aucun avantage en phase d'épargne mais les sommes récupérées à la sortie sont moins fiscalisées que celles issues d'un produit d'épargne retraite. De plus, vous pouvez récupérer vos fonds à tout moment si besoin.

La déduction de l'épargne retraite est-elle encadrée?

Oui. Dans le cas général, les versements d'épargne retraite sont déductibles de vos revenus imposables à hauteur de 10 % de vos revenus professionnels de l'année précédente. Ce plafond de déduction est majoré dans certains cas et il est plus généreux si vous avez souscrit un contrat Madelin. Les sommes versées sur votre Perp ou au régime Préfon en 2019 sont aussi soumises à une règle anti-abus. Une règle destinée à éviter que les épargnants optimisent leur situation fiscale en 2018, année fiscale «blanche», en n'alimentant pas leur produit d'épargne retraite en 2018 et en concentrant leurs versements sur 2019 pour augmenter leur avantage fiscal. Ainsi, si le montant que vous avez épargné en 2018 est inférieur à celui de 2017 et à celui de 2019, vous ne pourrez déduire de vos revenus de 2019 que la moitié de vos versements faits en 2018 et en 2019.