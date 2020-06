Préfon: un régime de retraite par points fiscalement attractif

Fiscalité à la sortie, les nouvelles règles

La loi PACTE (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) du 22 mai 2019 réforme en profondeur l'épargne retraite, afin de la rendre plus attractive. Elle met en place un nouveau plan d'épargne retraite, le PER, dont la commercialisation a débuté le 1er octobre 2019. Le régime fiscal du PER s'appliquera aussi aux autres produits d'épargne retraite qui ont intégré ses règles de fonctionnement (Perp, contrat Madelin, Perco, etc.). En cas de sortie en capital, les sommes récupérées correspondant à l'épargne salariale placée et aux versements volontaires de l'épargnant non déduits de ses revenus seront exonérées d'impôt, Seule la part du capital correspondant aux autres versements et aux gains générés par le plan sera imposable (au barème progressif de l'impôt ou forfaitairement à 12,8 %). Par ailleurs, en cas de liquidation anticipée du PER du fait d'un accident de la vie, le capital récupéré sera aussi exonéré d'impôt. En cas de sortie en rente, celle-ci sera imposable comme une pension de retraite, ou comme une rente à titre onéreux pour la part correspondant à l'épargne salariale placée et aux versements volontaires de l'épargnant non déduits de ses revenus