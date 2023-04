Ces 5 bonnes raisons de munir votre ado d’une carte bancaire

(Crédits photo : Adobe Stock - Carte bancaire spéciale adolescent sécurisée et simple)

Vous vous croyiez frileux en matière d'argent confié aux adolescents mais finalement pas tant que ça. L'attribution à votre jeune d'une carte bancaire, symbole d'autonomie et de gestion de ses propres dépenses, représente également une forme de libération pour vous en tant que parent. Découvrez pourquoi.

1) La fin d'une gestion familiale des espèces

Il n'est pas rare de trouver dans chaque maison, un boîte ou un vide-poche qui recueille les précieuses espèces en euros souvent réclamés par les adolescents pour leurs besoins du moment : repas du midi, friandise, livre, gadget… Cela sous-entend d'avoir toujours de la monnaie, même si vous êtes, en tant que parent, plutôt du style paiement sans contact ou digital native !

L'atout de la carte bancaire, spécialement conçue pour les jeunes : plus de nécessité de prévoir absolument une réserve de billets et de pièces pour leurs menues dépenses à venir.

2) Le prêt de votre carte bancaire : un vieux (mauvais) souvenir

Combien de fois avez-vous cédé à la simplicité en prêtant votre carte bancaire à votre aîné pour lui éviter d'être bloqué le soir ou sur le chemin du retour ? Avec le lot de consignes qui accompagnait votre démarche : ne pas oublier le code, ne pas la sortir du blouson, ne la confier à personne etc., le stress était palpable, et souvent décalé par rapport au flegme de votre enfant qui ne percevait pas tellement les dangers d'une telle manipulation intergénérationnelle.

Le bienfait d'une carte bancaire, réservée à votre enfant : davantage de sérénité car les dépenses (et éventuelles pertes) sont limitées aux plafonds prédéfinis.

3) Remboursements : à chacun ses règlements de comptes !

Comme le dit l'adage : les bons comptes font les bons amis. Concernant les éventuelles dettes contractées auprès de ses camarades ou amis, le jeune ne fait plus appel à vous en s'écriant : «Il faut absolument que je rende aujourd'hui à Théo ses 12 euros que je lui ai empruntés lors de notre dernière soirée jeux-vidéos + pizzas ! » La responsabilité est déportée sur celui qui s'est engagé à restituer l'argent avancé par son bienfaiteur. L'option virement par sms facilitera ce genre d'opérations.

L'avantage d'une carte bancaire personnelle pour votre jeune : moins de pression sur le parent qui n'est plus dans la boucle de tous les flux d'argent qui concernent son jeune.

4) La responsabilisation de votre jeune : une précieuse avancée

En se munissant d'une carte bancaire, votre adolescent ou jeune adulte prend davantage conscience de ses avoirs, de son niveau de dépenses et du coût de la vie en général. En étant à l'origine des sorties d'argent et vigilant sur les encaissements divers, il ne peut plus dire : «Je ne savais pas que je ne pouvais pas acheter ce produit ce mois-ci» Cet apprentissage de l'achat impossible ou reporté, qu'il a commencé à expérimenter dès l'enfance, se poursuit en l'absence de revenus récurrents et l'aide à structurer et optimiser son budget mensuel.

Le plus d'une carte bancaire dédiée aux adolescents : elle les aide à grandir sur le plan de l'autonomie financière et prend votre relais en matière de limitations et de garde-fous.

5) Un suivi encore possible de son compte bancaire de près ou de loin

La carte bancaire est associée à un compte bancaire sur lequel sont enregistrés les dépôts, virements et toutes les opérations réalisées sur la période par son porteur. Vous avez, en tant que responsable légal, un œil sur les mouvements et le solde de son compte. Cela vous permet de formuler des recommandations, de lui poser des questions sur des natures de dépenses inhabituelles ou des montants anormalement élevés…

Le point fort de la carte bancaire adaptée aux jeunes : le rythme de surveillance du parent peut évoluer en fonction de la progression de son enfant et de sa maturité. Régulier au début, il devient épisodique quand la confiance est instaurée et que le fonctionnement de la carte bancaire est parfaitement assimilé.

Une fois les règles d'utilisation de sa carte bancaire partagées en famille et les paramétrages définis dans l'application bancaire, le jeune devient progressivement apte à gérer ses finances personnelles. Vous glisserez du statut d'accompagnant de tous les instants à celui de guide ponctuel, ce qui ne sera pas pour vous déplaire. Heureusement, les contrôles et alertes automatiques proposés par votre banque vous garantiront un aperçu utile et rassurant sur ses opérations.

