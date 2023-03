Offre jeune Freedom : tout pour réussir ses débuts dans la gestion de son argent

(Crédits photo : Adobe Stock - Jeune fille consultant ses comptes sur son appli bancaire )

Un vent de liberté va souffler sur votre foyer avec Freedom, offre bancaire destinée aux enfants des clients de Boursorama Banque, âgés entre 12 et 17 ans et demi. Heureusement, en tant que parent, vous serez avisé de toutes ses opérations et garderez le contrôle pour accompagner votre enfant. Avec une application 100% en ligne, l'offre Freedom jeune est disponible sur smartphone et ne quittera plus votre adolescent pour ses premiers pas vers l'autonomie financière.

Offre jeune Freedom : un compte et une carte bancaire

Avec Freedom, votre jeune y trouve son compte ! Bien évidemment, chez Boursorama Banque, l'ouverture du compte et la délivrance d'une carte bancaire Freedom jeune sont gratuites. Avec un accès direct et en temps réel à son solde, il peut surveiller ses dépenses et mieux les anticiper. A l'étranger, sa carte lui permettra d'effectuer des paiements (gratuits et illimités).

Il ne sera jamais à découvert car, avec Freedom, il ne peut utiliser que les fonds qu'il détient déjà. En cas d'imprévu, il pourra vous demander un réapprovisionnement express de son compte avec la fonctionnalité «Vite, j'ai besoin d'argent !». La réactivité, cela n'a pas de prix. Cela tombe bien : chez Boursorama Banque, c'est gratuit aussi.

Et pour vous, en tant que parent, qu'est-ce que ça change ? Avec Freedom, vous pouvez activer des notifications, définir des plafonds autorisés, visualiser ses opérations et bloquer la carte immédiatement en cas de perte.

Plus besoin non plus de lui confier des espèces pour ses dépenses, ni de lui prêter votre propre carte bancaire en dépannage. Vous apprenez à lui faire confiance, tout en gardant le contrôle de ses opérations bancaires et en restant toujours informé.

Carte jeune Freedom : le pack essentiel pour devenir autonome

Un jeune, doublement accompagné est un futur adulte mieux préparé à la gestion de ses finances personnelles : en effet, le représentant légal a accès à la visualisation de son compte et de ses opérations, ce qui permet au parent ou tuteur d'amorcer ou de poursuivre avec l'enfant la conversation autour de l'éducation financière.

Les jeunes peuvent procéder à autant de virements qu'ils le souhaitent (par exemple pour rembourser leurs amis), à condition de ne pas dépasser 100 euros par jour et 500 euros par mois. Ce sont autant de menues dépenses que vous n'avez pas à gérer en direct et qui s'opèrent de manière fluide.

En résumé, Freedom est une offre bancaire :

Composée d'une carte et d'une appli

100% mobile

Gratuite

Réservée aux enfants des clients Boursorama Banque

Dédiée aux jeunes entre 12 et 17 ans et demi

Dotée d'autorisations préalables et de plafonds paramétrables

Enrichie de fonctionnalités très utiles : option virements par sms, alertes, pilotage, verrouillage ou opposition en ligne de la carte bancaire, assurances et assistance incluses…

La gestion des premières dépenses et l'apprentissage du budget sont des éléments clés qui vont structurer les pratiques financières de votre enfant. En étant accompagné et conseillé par ses représentants légaux, il améliore peu à peu ses connaissances bancaires. Dès sa majorité, il pourra prendre son envol sereinement, après une première expérience progressive et concluante avec Freedom.

