Entrepreneurs : 6 pistes à explorer si vous anticipez une baisse d'activité cet été

(Avant et pendant la trêve estivale, faites la check-list de ce que vous pouvez faire et qui serait utile à votre activité d'indépendant - Visuel Adobe Stock)

La pause estivale va bientôt s'imposer aux entrepreneurs, ainsi qu'à leurs clients. Et si, en tant qu'indépendant, vous profitiez de cette période plus calme pour prendre du recul, peaufiner votre business model et… préparer votre rentrée de pro pleine de projets ? Voici nos 6 conseils pour un été reposant et dynamique.

1) Vous avez bien mérité des vacances ? Alors reposez-vous !

L'objectif est de trouver de l'inspiration en observant et en réfléchissant (ce n'est pas du temps perdu).

Comment faire ? Si comme deux tiers des entrepreneurs interrogés, vous travaillez plus de 50 heures par semaine (1), il est temps de vous accorder une vraie pause. Profitez de ce moment pour vous ressourcer et pratiquer des activités qui vous font plaisir. Intégrez à votre emploi du temps des créneaux dédiés au sport, à la découverte ou à la détente, sans oublier de vous réserver des plages de repos total, sans contrainte ni obligation (2).

Ce temps de recul est précieux : il favorise la créativité et permet d'observer ce qui se fait ailleurs. Parfois, une discussion informelle peut déboucher sur une innovation pour votre activité. Considérez toutes les idées, même les plus anodines, qui pourraient se révéler précieuses à la rentrée.

À noter : méfiez-vous de la tendance au «workation» ou aux «tracances», pour la génération «digital nomad» à pratiquer le télétravail sur un lieu de vacances dépaysant. En réalité, pour les indépendants, cette soi-disant coupure ou fausse parenthèse studieuse peut s'avérer décevante car source de stress ou de frustrations, si vous la partagez avec des personnes n'ayant pas les mêmes priorités que vous.

2) Approfondissez la connaissance de votre clientèle

Le principe est d'identifier les attentes non couvertes de votre cible.

La bonne idée ? Profitez de cette période plus calme pour aller à la rencontre de vos clients, que ce soit en ligne ou lors de rendez-vous informels. Lancez un quiz ou un questionnaire pour mieux comprendre leurs besoins, leurs aspirations et leurs projets à moyen terme (6 à 12 mois). Analysez les réponses pour repérer les tendances émergentes ou les attentes non satisfaites. En anticipant leurs besoins, vous prendrez une longueur d'avance sur la concurrence.

3) Proposez des offres attractives spéciales été

Cette initiative consiste à couvrir autant que possible vos coûts fixes. Elle s'envisage surtout dans les activités avec vente de marchandises et/ou local physique, même si une offre de prestations nécessite aussi un volant d'affaires minimal pour rentabiliser certains équipements professionnels et lisser les rentrées d'argent dans l'année.

Quels leviers ? La période estivale est idéale pour lancer des offres éphémères qui dynamisent vos ventes et attirent des clients. Proposez par exemple des lots à prix avantageux, des formules découverte ou des remises spéciales sur certains produits ou services. Communiquez largement sur ces offres via vos réseaux sociaux, votre site internet ou des newsletters ciblées, en insistant sur leur durée limitée. Ces actions vous aideront à générer du chiffre d'affaires pour couvrir vos charges, et à fidéliser votre clientèle.

4) Expérimentez un autre canal de vente

L'enjeu est de tester de nouveaux marchés (ex : passer d'un rayonnement local à une présence régionale) et d'élargir votre clientèle (ex : de BtoB vers BtoC ou l'inverse).

Les moyens ? Restez attentif aux événements locaux (marchés artisanaux, forum de start ups…) auxquels vous pourriez participer. Une autre piste peut s'appliquer à bon nombre d'activités dans la production de biens ou la fourniture de services : le parrainage. Il s'agit de proposer un coupon de réduction à tout client recommandant vos services. Pour cela, évaluez le coût d'acquisition d'un nouveau prospect sur votre créneau afin de déterminer une récompense adaptée pour vos prescripteurs, sous forme de bon d'achat valable sur votre catalogue dans les trois mois.

5) Animez votre site internet ou votre page sur les réseaux sociaux

L'objectif pour vous est de rester visible et d'entretenir le lien avec vos clients, même à distance ou pendant leur absence.

Comment y parvenir ? Privilégiez tout d'abord la publication de contenus centrés sur vos clients : mettez en avant leurs expériences ou leurs projets. Cette approche renforcera la proximité que vous avez avec votre communauté et soulignera votre expertise.

Profitez ensuite de cette période plus calme pour partager des chiffres clés liés à votre activité : évolution de votre offre, taux de satisfaction, éléments différenciants (made in France, matériaux recyclés, devis gratuit, réservation en ligne, etc.). En expliquant votre ADN, vous renforcez votre légitimité sur votre marché et vous restez dans l'esprit de vos clients.

6) Mettez à jour la partie administrative et financière

L'enjeu ici est de classer tous vos dossiers, de régler vos factures et de relancer les clients sur leurs projets à venir ou paiements en attente et d'identifier en interne les optimisations financières et bancaires facilement réalisables.

La méthode ? Adopter ces bons réflexes vous demandera certes un peu de temps, mais sera un gain précieux à la rentrée, car vous serez libéré des tâches administratives et prêt à repartir à fond. Profitez-en pour examiner attentivement vos charges, notamment celles qui ont augmenté ou qui pourraient être supprimées, comme les frais bancaires.

À ce sujet, BoursoBank propose l' offre professionnelle Bourso Business très avantageuse : aucuns frais de tenue de compte, aucune commission de mouvement, virements gratuits (classiques, instantanés ou internationaux dans 32 devises), et une carte bancaire premium sans coût, assortie d'assurances à prix modérés. À titre de comparaison, les petites structures paient en moyenne 1.100 euros par an de frais bancaires ailleurs (3). En optimisant vos dépenses, vous améliorez durablement la rentabilité de votre activité.

Quant à votre trésorerie disponible, ne la laissez pas dormir sur un compte courant pendant les vacances et profitez-en pour la faire fructifier en vue de vos futurs projets professionnels, sur un compte à terme business, avec un taux actuariel annuel brut fixe jusqu'à 1,9%*, sans frais d'ouverture ni frais de gestion.

Bon été si vous êtes micro-entrepreneur, EI, à la tête d'une SASU ou d'une EURL ! Réduisez si possible vos tracas financiers avant de partir et soyez créatif pour revenir boosté et prêt à conquérir votre marché.

Vous aimerez aussi sur ce thème

Domicile, coworking, bureau : quel est le meilleur endroit pour travailler en tant qu'indépendant ?

Report de la franchise en base de TVA pour les entrepreneurs : reculer pour mieux sauter ?

Carte business premium : rien n'est trop beau quand on est pro !

* Le Taux de Rendement Actuariel Annuel Brut est un outil qui permet de calculer le rendement réel d'un placement à terme, rapporté à une année, et ce quelle qu'en soit la durée. Le taux mentionné est arrondi au centième de pourcentage ; Taux fixe annuel brut au 06/06/2025 susceptible de modifications à tout moment par BoursoBank. Intérêts imposables et soumis aux prélèvements sociaux. Ce taux est subordonné au maintien du dépôt jusqu'à son terme. Le taux mentionné est arrondi au centième de pourcentage.

(1) https://entrepreneurs.lesechos.fr/creation-entreprise/idees-success-stories/en-vacances-etre-entrepreneur-cest-comme-etre-amoureux-difficile-de-ne-pas-y-penser-1971962

(2) https://solutions.lesechos.fr/compta-gestion/c/auto-entrepreneur-comment-prendre-des-vacances-37266/

(3) https://www.economie.gouv.fr/acces-tpe-pme-services-bancaires-publication-rapport-observatoire-financement-entreprises#

DÉCOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Connaissez-vous l'offre bancaire gratuite pour les indépendants ? Avec un compte bancaire gratuit aux multiples fonctionnalités, une carte bancaire business premium gratuite, des assurances et assistances spécialement conçues pour le quotidien des pros, et des produits et services très utiles (solutions d’encaissement, assurances, compte à terme), vous allez pouvoir compter sur l’offre Bourso Business pour booster et simplifier votre activité. Grâce à une ouverture en quelques clics et à un accès unique à la même application (pour vos profils pro et perso), votre expérience bancaire sera grandement facilitée ! Sont concernées les entreprises individuelles et sociétés unipersonnelles dont le représentant légal est déjà titulaire à titre personnel d'un compte à vue BoursoBank. Découvrez Bourso Business, le compte pro à coût zéro !