L’autre Coupe du monde oppose le Canada, le Mexique et les États‑Unis sur la bière

Si le premier groupe brassicole mondial est belge, les trois pays hôtes de la Coupe du monde font pousser l’orge et le houblon, fondent l’aluminium et produisent les bières dans leurs usines. (crédit: Adobe Stock)

La boisson fermentée iconique est l'une des stars de la Coupe du monde. En dehors des terrains, elle est l'objet d'une guerre commerciale entre les trois pays hôtes. Analyse de ces trois marchés brassicoles et de leur interdépendance, des champs d'orge à la canette d'aluminium.

La bière est indissociable des événements festifs. La Coupe du monde masculine de football 2026 ne fait pas exception à la règle, avec une croissance attendue de la consommation de 560 millions de litres.

Et vous, quelle bière allez-vous choisir pour célébrer les trois pays hôtes? Une Budweiser, fleuron historique des États-Unis et sponsor officiel de l'évènement? Une Corona, fer de lance de l'industrie brassicole mexicaine? Une Labatt Blue, pils favorite des Canadiens?

Quel que soit votre choix, il profitera au géant belge ABInBev, propriétaire de ces trois enseignes, parmi un portefeuille de plus de 500 marques qui lui assure 25% du marché mondial. La bière ne connaît pas de frontières… quoique.

Le contexte géoéconomique nord-américain pourrait gâcher la fête. La guerre commerciale déclenchée par les États-Unis perturbe les économies canadienne et mexicaine, avec en perspective une difficile renégociation de l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) en juillet prochain.

Voyons comment la bière reflète ces tensions, en nous appuyant sur les données de Statista.

À lire aussi | Les États-Unis et le Mexique entament des négociations commerciales officielles et négocient les règles relatives au contenu automobile

Filière brassicole nord-américaine

En 1994, l'adoption de l'accord de libre-échange nord-américain, l'Alena, a entraîné un accroissement rapide des échanges entre les trois pays signataires et une intégration accrue de leurs systèmes productifs. Aujourd'hui, Donald Trump déclare qu'il ne sait pas s'il va renouveler cet accord devenu ACEUM en 2018.

La filière brassicole nord-américaine n'a pas échappé à ce mouvement. Elle est de fait fortement intégrée au niveau régional. Les États-Unis et le Canada produisent l'orge, le malt et le houblon. Le Mexique et le Canada exportent l'aluminium nécessaire à la fabrication de canettes. Le Mexique, premier exportateur mondial de bières, fournit notamment les États-Unis, deuxième marché mondial.

À lire aussi | Les États-Unis et le Mexique prévoient trois cycles de négociations commerciales sans le Canada

Les États-Unis: premier importateur mondial

Les États-Unis, deuxième producteur et deuxième marché mondial derrière la Chine, occupent une position centrale dans l'industrie brassicole nord-américaine. La consommation annuelle y est de 23 milliards de litres, soit 67 litres par habitant, contre 33 litres en France.

Le marché est dominé par l'incontournable ABInBev (Budweiser, Bud Light), le canado-états-unien Molson‑Coors (Coors Light, Miller Lite, Molson) et l'États-Unien Constellation Brands, qui distribue les marques mexicaines Corona Extra et Modelo Especial. Les États-Unis sont aussi le berceau des bières artisanales, ou craft, apparues dans les années 1970. Elles sont produites par près de 10.000 brasseries, dont le succès mondial des IPA américaines témoigne du dynamisme et de l'inventivité.

La production états-unienne ne couvre qu'environ 80% de sa consommation intérieure, faisant du pays le premier importateur mondial. Il en résulte un déficit commercial significatif avec la plupart de ses partenaires, au premier rang desquels le Mexique, avec 82% des importations et les Pays-Bas avec 8,5%.

Les États-Unis sont toutefois le premier producteur mondial de houblon, qu'ils exportent massivement vers le Mexique et le Canada.

À lire aussi | AB InBev investit 30 millions de dollars dans une brasserie américaine pour accroître la production de la bière Michelob Ultra

Le Mexique: essor rapide avec l'Alena

Autre géant de la bière, le Mexique est le troisième producteur et quatrième consommateur mondial avec 6 milliards de litres; chaque Mexicain en consomme 58 litres en moyenne.

La filière brassicole y est là aussi dominée par les grands groupes internationaux : Grupo Modelo, filiale d'ABInBev, brasse les bières Corona et Modelo, évoquées précédemment, tandis que le néerlandais Heineken possède la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, qui produit, entre autres, la marque Dos Equis.

Le pays occupe le rang inattendu de premier exportateur mondial, devant les Pays-Bas. La production et les exportations brassicoles mexicaines ont connu un essor rapide après la signature de l'Alena. La suppression des obstacles aux échanges sur les produits de base a permis aux brasseurs mexicains d'accéder au marché de leur voisin du Nord.

La demande états-unienne de bière mexicaine a également été portée par la croissance de la population latino-américaine aux États-Unis et le tourisme états-unien au Mexique. Plus de 95% des exportations mexicaines sont actuellement destinées aux États-Unis, générant un excédent commercial significatif.

Le Mexique importe par ailleurs de l'orge et du malt des États-Unis, mais lui vend une partie de l'aluminium destiné à produire ses canettes.

À lire aussi | Constellation Brands enregistre une baisse moins importante que prévu de ses ventes trimestrielles grâce à une demande stable de bière mexicaine

Le Canada: brasserie artisanale et pouvoir des provinces

Le Canada n'est que le 19e producteur et 16e consommateur mondial. Molson Coors, ABInBev, Heineken et les autres multinationales représentent de nouveau l'essentiel des volumes produits, mais on dénombre plus de 1.200 brasseries artisanales, généralement de petite taille.

L'une des particularités du marché canadien tient à l'organisation des importations et de la distribution de l'alcool, qui relève d'un monopole public dans la majorité des provinces.

Le Canada est 9e importateur mondial et occupe une place mineure en matière d'exportation… à l'exception des États-Unis où il se positionne au 4e rang et avec un solde commercial excédentaire d'environ 75 millions de dollars états-uniens (64,6 millions d'euros).

Quatrième producteur mondial, le Canada fournit par ailleurs de l'orge et du malt aux États‑Unis. Il est aussi l'un de ses principaux fournisseurs en aluminium, à qui sont destinés 90% de ses exportations.

Guerre tarifaire sur la bière

La bière fait régulièrement l'objet de tensions industrielles et commerciales entre ces trois pays. Celles-ci ont pris une nouvelle ampleur depuis le retour au pouvoir de Donald Trump et de sa vision mercantiliste du commerce international.

Au printemps 2025, l'administration états-unienne a imposé des droits de douane de 25% sur de nombreux produits importés, en s'appuyant sur une loi de 1977, l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Cette dernière autorise le président des États-Unis à prendre des mesures exceptionnelles en situation d'urgence nationale.

La bière n'était pas visée en tant que telle, mais l'orge canadienne a été touchée. L'aluminium, qu'il soit canadien ou mexicain, a été lui aussi soumis à des droits de douane de 25%, puis de 50%, appliqués à la fois aux canettes vides, mais aussi à la bière importée en canettes, sur la base d'arguments de sécurité nationale (défense d'une industrie stratégique) et d'accusations de concurrence déloyale, ou dumping.

La Cour suprême a annulé, le 20 février 2026, les droits de douane adoptés dans le cadre de l'IEEPA, jugeant que le président des États-Unis n'avait pas l'autorité légale pour les instaurer. Mais, l'administration Trump les a remplacés rapidement par des mesures générales fondées sur la section 122 du Trade Act de 1974. Les droits de douane sur l'aluminium, qui s'appuyaient sur l'article 232 de la loi sur l'expansion du commerce de 1962 autorisant le président des États-Unis à restreindre les importations lorsqu'elles menacent les intérêts vitaux du pays, ont quant à eux été maintenus.

Anti-immigration et changement climatique

Ces mesures alimentent les tensions avec le Canada et le Mexique, entraînant une baisse des exportations de ces deux pays. Le Mexique est particulièrement touché car, en plus des droits de douane, les mesures anti-immigration états-uniennes inquiètent la population d'origine latino-américaine et pèsent sur sa consommation.

Pour ne rien arranger, l'industrie brassicole mexicaine souffre d'une sécheresse chronique entraînant la surexploitation des nappes phréatiques, particulièrement dans le nord du pays. Les brasseries étant prioritaires face aux usages domestiques, les conflits autour de l'accès à l'eau se multiplient.

Le changement climatique pèse enfin sur l'amont agricole de la filière : la baisse des rendements de l'orge menace l'approvisionnement des brasseurs mexicains et augmente encore leurs coûts de production.

Contre-mesures

Mais ces droits de douane touchent aussi les brasseurs et distributeurs états-uniens, dont le coût des importations a rapidement augmenté. Constellation Brands est en première ligne, car très dépendant de ses importations mexicaines. En 2013, sous la pression des autorités de la concurrence, ABInBev lui a cédé les droits de distribution de ses bières Corona et Modelo sur le territoire des États-Unis pour ne pas s'y trouver en position ultradominante.

Cette offensive commerciale a donné lieu à des contre-mesures au Canada, où le gouvernement fédéral a imposé, en mars 2025, des droits de douane de 25% sur des produits états-uniens, dont l'orge et la bière, avant de les lever en septembre de la même année dans le cadre des négociations en cours.

Certains gouvernements provinciaux ont pris des mesures encore plus radicales en décidant de stopper purement et simplement la distribution des bières et autres alcools états-uniens sur leur territoire. Les exportations de bière états-unienne vers le Canada ont en conséquence connu une chute de plus de 25% en 2025.

À lire aussi | Constellation Brands dépasse ses estimations pour le troisième trimestre grâce à une demande stable de bière Modelo et Corona

Patriotisme économique

On assiste donc à un morcellement progressif du marché de la bière nord-américain, au niveau de la production comme de la consommation.

Les brasseurs cherchent en premier lieu à réduire leur exposition aux droits de douane en diversifiant et relocalisant leurs approvisionnements: des brasseries canadiennes ont cherché à limiter leur dépendance aux importations de canettes états-uniennes en augmentant préventivement leurs stocks, en développant l'usage des bouteilles consignées, des fûts réutilisables en métal et des fûts en bois. Le Mexique développe pour sa part sa propre production de houblon.

Ils adaptent également leur communication commerciale pour valoriser l'ancrage local de leurs produits. Le groupe AB-Inbev a par exemple signé des accords d'approvisionnement avec les fermiers états-uniens afin d'obtenir le label «US Farmed» (cultivé aux États-Unis) pour certaines de ses bières. Sa marque Budweiser se définit comme « américaine » plutôt que «nationale» (domestic), terme jugé trop neutre. Sa campagne publicitaire lancée durant le Superbowl 2026 est une célébration patriotique qui l'inscrit au cœur de l'identité états-unienne, sur fond de rock sudiste.

Les consommateurs ne sont pas en reste. Les Canadiens, privés de bières états-uniennes et désireux de soutenir l'économie et l'emploi locaux, se tournent vers les bières craft canadiennes.

Aux États-Unis, le réflexe «buy American» est aussi très fort. Les bières locales et craft y sont favorisées comme marqueur identitaire et pour soutenir l'économie locale. Mais la hausse des prix, combinée à la préférence croissante des consommateurs pour les boissons peu ou pas alcoolisées (mouvement No-Low), entraîne une baisse continue de la consommation intérieure qui pèse sur l'industrie.

Le Mexique compte, pour sa part, sur le tourisme international et la ferveur de la population locale durant les matchs pour soutenir sa propre consommation intérieure.

Eh bien oui, lever le coude a toujours été un geste politique! Et cela devient plus évident encore dans un monde marqué par la fragmentation des marchés et le renouveau du patriotisme économique.

N'oublions pas que la consommation d'alcool est à l'origine de 49.000 décès par an. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Alcool Info Service.

Par Jean-Guillaume Ditter (Professeur permanent, Burgundy School of Business)

Cet article est issu du site The Conversation