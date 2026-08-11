Démarchage téléphonique : quels outils peuvent vous aider à en finir avec les appels intempestifs ?

Des applis gratuites permettent de filtrer les appels malveillants. (illustration) (JESHOOTS-com / Pixabay)

Vous n'en pouvez plus de ces appels intempestifs à longueur de journée ? Une nouvelle loi contre le démarchage téléphonique entre en vigueur ce mardi 11 août. Elle devrait permettre de limiter les abus mais son efficacité ne sera certainement pas totale. Alors, pour limiter davantage les nuisances, Le Parisien livre quelques conseils.

Tout d'abord, sachez que votre téléphone, fixe ou portable, est un outil précieux pour lutter contre le démarchage. Les smartphones peuvent filtrer les appels en amont à partir d’une liste noire que vous pouvez trouver sur Internet.

Des applis pour filtrer les appels

Sur iOS, l’option "Appel d’inconnus silencieux" renvoie tous les appels douteux ou provenant d'un numéro ne figurant pas dans votre répertoire vers votre répondeur. S'il ne s'agit pas d'une "arnaque", l'interlocuteur rappellera ou laissera un message. Sur Android, l’application "Téléphone" de Google propose l’option "Filtrer automatiquement et refuser les appels automatiques".

Disponible sous iOS et Android, l’application gratuite Saracroche bloque automatiquement plus de 15 millions de numéros identifiés comme problématiques par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). L’application Begone propose également un service similaire. Enfin, les fixes dernière génération peuvent aussi demander à l'appelant de saisir un code afin d'être mis en communication.