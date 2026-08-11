Faut‑il limiter le temps d’écran des enfants? Les pédiatres américains revoient leur position

Les écrans ne se résument pas au nombre d’heures passées devant eux, rappellent les pédiatres. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Après le vote d'une loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, le débat sur les écrans s'intensifie en France. Les nouvelles recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie rappellent toutefois que les effets du numérique ne dépendent pas seulement du temps passé devant un écran, mais aussi des contenus consultés, du contexte familial et de l'âge des enfants.

Les inquiétudes concernant le temps que les jeunes passent devant les écrans sont largement répandues. En décembre 2025, l'Australie est devenue le premier pays à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Depuis, le Danemark, la France et le Royaume-Uni ont à leur tour annoncé des restrictions similaires, qui doivent entrer en vigueur cette année.

Aux États-Unis, à la mi-2026, plus de 30 États avaient adopté des lois interdisant ou limitant l'usage des téléphones portables dans les écoles primaires et secondaires. En 2023, le surgeon general américain a publié un avis officiel sur les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Dans le même temps, des ouvrages à succès affirment que les smartphones sont en train de «reconfigurer» le cerveau des jeunes.

Ces inquiétudes et ces politiques s'inscrivent dans un débat, aux États-Unis comme à l'international, qui évolue rapidement sur la place des écrans dans la vie des jeunes et leurs effets sur leur santé et leur développement. Or, à la lumière des nombreuses recherches menées sur le sujet dans différentes disciplines, il apparaît que le récit dominant, qui fait des écrans et des smartphones les principaux responsables d'une crise de la santé mentale des adolescents, va bien au-delà de ce que permettent d'affirmer les données scientifiques actuelles.

J'étudie les usages des médias numériques par les adolescents et leurs effets sur le développement social, émotionnel et scolaire. Un nombre croissant de travaux montre que les solutions universelles ne sont pas adaptées. Pour encadrer l'usage du numérique de manière pertinente, il faut tenir compte du stade de développement de l'enfant, de la façon dont les parents et les autres adultes de son entourage utilisent eux-mêmes les médias, ainsi que des usages qu'en font les jeunes pour apprendre, communiquer et entretenir leurs liens avec leurs amis et leur famille.

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Le temps d'écran: d'un concept unique à une réalité plus complexe

La généralisation des médias numériques et d'Internet a considérablement élargi la diversité des expériences que les jeunes peuvent vivre en ligne. Mais l'ère numérique a également fait naître de nouvelles inquiétudes. Comme lors de l'apparition de la radio, des bandes dessinées ou des salles d'arcade, les adultes se sont interrogés sur la manière dont les enfants pouvaient interagir avec ces nouveaux médias et sur leurs effets potentiels.

En réponse, l'Académie américaine de pédiatrie ( American Academy of Pediatrics ) a recommandé dès 1999 que les parents et les personnes qui s'occupent d'enfants éloignent les moins de deux ans des écrans. Au cours des décennies suivantes, les recommandations des professionnels ont largement considéré l'usage des médias par les enfants comme un comportement qu'il convenait avant tout de limiter.

Les recommandations publiées par l'Académie américaine de pédiatrie en 2013 et 2016 préconisaient toujours de limiter les enfants de 5 à 18 ans à deux heures maximum de temps d'écran «récréatif» par jour. L'objectif était de réduire les risques associés à un usage intensif des médias, notamment les troubles du sommeil, les problèmes de sécurité en ligne, le cyberharcèlement ou encore le manque d'activité physique.

Ces limites horaires avaient été conçues à une époque où les jeunes utilisaient principalement des médias fixes, généralement cantonnés à une seule pièce ou à un contexte précis, comme la télévision. Avec la généralisation des smartphones et des autres appareils numériques dans la vie quotidienne, elles sont progressivement devenues obsolètes. Contrairement à la télévision, les usages des médias en ligne sont beaucoup plus difficiles à mesurer et à définir, tout en étant bien plus variés et nuancés.

Des activités essentielles au développement des plus jeunes, comme l'éducation, la vie sociale et les loisirs, dépendent désormais d'Internet. Ils y trouvent des outils pour prolonger et entretenir les relations nouées dans le monde réel. L'enseignement à distance et les mesures de distanciation sociale pendant la pandémie de Covid-19 n'ont fait qu'accélérer cette numérisation du quotidien.

À mes yeux, imposer des limites de temps très strictes ou des interdictions généralisées pourrait nuire au bien-être, à l'autonomie et au développement des enfants et des adolescents. De telles restrictions risquent notamment d'affaiblir l'estime de soi des adolescents.

Les nouvelles recommandations

En janvier 2026, l'Académie américaine de pédiatrie a abandonné le cadre qu'elle utilisait depuis plus de dix ans et qui organisait principalement ses recommandations autour de limites horaires de temps d'écran. Sa nouvelle déclaration de politique sur les enfants, les adolescents et les médias numériques rompt avec cette approche uniforme. Elle invite désormais les parents à considérer l'ensemble du contexte dans lequel s'inscrivent les usages numériques de leur enfant, plutôt que de mettre toutes les formes de temps d'écran dans le même panier.

À l'instar des recommandations publiées par l'Organisation mondiale de la santé en 2019 pour les moins de cinq ans, l'Académie américaine de pédiatrie continue toutefois de recommander aux parents d'éviter les écrans pour les enfants de moins de 18 mois. Cette recommandation s'explique notamment par le fait qu'une utilisation prolongée et sans accompagnement par de très jeunes enfants peut freiner l'acquisition d'étapes essentielles de leur développement.

L'Organisation mondiale de la santé comme l'Académie américaine de pédiatrie recommandent également que, lorsque des enfants de moins de 24 mois utilisent des écrans, ceux-ci soient réservés à des contenus et à des appareils favorisant les interactions entre l'enfant et l'adulte qui l'accompagne. Entre 2 et 5 ans, le temps d'écran (qu'il s'agisse de télévision ou d'applications interactives sur tablette ou smartphone) peut être un peu plus autonome, à condition qu'il s'agisse de contenus numériques de qualité, conçus avec des objectifs pédagogiques, notamment en mathématiques et en lecture. En revanche, l'usage récréatif devrait rester limité à environ une heure par jour.

Pour les enfants d'âge scolaire et les adolescents, les recommandations les plus récentes s'éloignent des limites fixes de temps d'écran et invitent les familles à évaluer les activités en ligne dans le contexte plus large de la vie quotidienne.

Cette approche reconnaît que les expériences numériques d'un enfant sont façonnées par de nombreux facteurs, et pas seulement par le nombre d'heures passées en ligne. Les recommandations actuelles invitent les parents et les autres adultes responsables à distinguer les différents types de médias: télévision, réseaux sociaux, jeux vidéo ou encore interactions avec des agents conversationnels fondés sur l'intelligence artificielle. Elles recommandent également de tenir compte des caractéristiques propres à chaque enfant, comme ses centres d'intérêt ou sa personnalité, des habitudes numériques des autres membres de la famille, ainsi que de la nature des contenus auxquels il est exposé.

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Repenser le temps d'écran

Dépasser la simple logique des limites horaires suppose aussi de s'interroger sur la nature des activités numériques auxquelles les enfants et les adolescents consacrent leur temps. Favorisent-elles les interactions avec les autres en ligne? Peuvent-elles aider les jeunes à développer des compétences sociales, cognitives et relationnelles essentielles?

Faire défiler sans fin un flux de vidéos piloté par un algorithme et lancé automatiquement n'offre probablement pas les mêmes possibilités que discuter en visioconférence avec des amis, créer des œuvres numériques ou collaborer avec des coéquipiers dans un jeu vidéo multijoueur. Les recherches montrent que ces différents usages n'ont pas les mêmes effets sur le développement et peuvent contribuer à l'acquisition de compétences différentes, utiles dans la vie quotidienne comme à l'école.

En effet, une vaste revue des recherches disponibles montre que les jeunes qui pratiquent une diversité d'activités numériques (navigation sur Internet, jeux en ligne ou interactions sur les réseaux sociaux) présentent, en moyenne, de meilleurs indicateurs en matière de liens sociaux, d'exploration de leur identité, d'engagement citoyen et d'apprentissage.

Comment appliquer ces recommandations à la maison

Les connaissances scientifiques actuelles suggèrent que les parents et les autres adultes qui s'occupent des enfants sont les mieux placés pour les accompagner dans leurs usages du numérique. Les priver totalement d'écrans peut comporter ses propres risques pour leur développement social et émotionnel. De plus, la manière dont les adultes encadrent le temps d'écran des enfants peut produire des effets très différents, selon que cet accompagnement est fondé sur le dialogue et le soutien ou, au contraire, sur un contrôle strict.

La première étape consiste à s'interroger sur ses propres habitudes numériques. Les membres de la famille ont-ils des usages excessifs ou problématiques que les enfants pourraient être tentés d'imiter? Quelles applications et quels usages sont les plus fréquents au sein du foyer, et quels effets positifs ou négatifs peuvent-ils avoir selon l'âge de l'enfant? Comment intégrer ces activités numériques de manière sûre et équilibrée aux autres expériences du quotidien afin qu'elles lui soient bénéfiques? À l'inverse, quelles activités en ligne gagneraient à être remplacées par des moments d'échange et d'activités en présentiel?

L'outil Family Media Plan de l'Académie américaine de pédiatrie traduit ces principes en questions concrètes. Il recommande notamment de réfléchir aux besoins de chaque enfant vis-à-vis des technologies numériques, aux activités que les écrans pourraient remplacer, ainsi qu'aux moments où la famille peut instaurer des périodes sans écrans. Il encourage également à discuter avec chaque enfant des raisons qui le poussent vers certaines applications ou activités en ligne, de ce qu'il rencontre en naviguant sur Internet et de ce qui peut être perdu lorsque les téléphones s'invitent dans des moments de partage, comme les repas.

Le débat sur le temps d'écran des jeunes est loin d'être clos. Mais les recommandations les plus récentes, étayées par un corpus de recherches en constante expansion, plaident clairement en faveur d'une approche plus globale. Elles considèrent les médias numériques comme un environnement complexe, diversifié et en perpétuelle évolution, dans lequel les enfants doivent apprendre à évoluer. Comme dans tout contexte de développement, les bénéfices comme les risques dépendent de plusieurs facteurs: l'enfant lui-même, la nature des contenus auxquels il est exposé et les activités que le temps passé en ligne vient éventuellement remplacer.

Par Gabriel E. Hales (Research Fellow in Media and Information, Michigan State University)

Cet article est issu du site The Conversation