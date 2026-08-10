 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Decathlon va ouvrir en septembre un nouveau magasin en plein Paris, au Forum des Halles
information fournie par Boursorama avec Newsgene 10/08/2026 à 16:33
Temps de lecture: 1 min

Decathlon va ouvrir un nouveau magasin à Paris. (illustration) (Fotorech / Pixabay)

Decathlon va ouvrir un nouveau magasin à Paris. (illustration) (Fotorech / Pixabay)

Decathlon va ouvrir un nouveau magasin à Paris, en septembre prochain. Il se trouvera dans le Forum des Halles (Ier arrondissement) et s'inscrira dans la nouvelle stratégie du groupe dans les centres-villes.

Decathlon renforce encore son implantation à Paris. Le géant français de l'équipement sportif va ouvrir un nouveau magasin au Forum des Halles (Ier arrondissement) en septembre prochain, avait révélé en avril dernier LSA . Cette fois encore, l'enseigne misera sur son concept Decathlon City, un format plus compact dédié aux grandes villes. Elle a déjà ouvert trois points de vente de ce type dans la capitale, indique Le Parisien : boulevard Saint-Germain (VIe arrondissement), aux Batignolles (XVIIe arrondissement) et rue de Rennes (VIe arrondissement).

Des magasins plus compacts pensés pour les centres-villes

Decathlon a déjà publié des offres d'emploi pour ce nouveau magasin. La date d'ouverture ou encore la superficie n'ont pas été communiquées par le groupe.

Cet événement s'inscrit dans la nouvelle stratégie de Decathlon dans les grandes agglomérations, avec des magasins plus petits et centrés sur les pratiques locales. Il intervient quelques mois seulement après la fermeture du magasin Decathlon Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ce site a définitivement baissé le rideau samedi 16 mai 2026.

Sport
© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank