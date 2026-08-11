Éclipse solaire du 12 août : voici l'un des derniers endroits où vous pouvez trouver des lunettes de protection

Certains magazines comme Science & Vie ou Paris Match ont intégré une paire de lunettes de protection dans leur dernier numéro. (illustration) (Pixabay / tramijasmine)

Les lunettes sont indispensables pour profiter de l'éclipse solaire de ce mercredi 12 août. Sauf que beaucoup d'opticiens, de pharmacies et de supermarchés sont à présent en rupture de stock. Heureusement, il reste encore quelques options pour s'équiper à temps, d'après Olivier Las Vergnas, le président de l'Association française d'astronomie (AFA), interrogé par RMC Conso .

Tout d'abord, l'expert déconseille de se tourner vers la commande en ligne. Même en livraison express, à une journée du grand événement, il y a toujours un risque non négligeable de ne pas être livré à temps. De plus, pour lui, les lunettes que l'on retrouve sur Internet ne sont pas toujours fiables.

Des lunettes vendues avec certains magazines

Pour acheter des lunettes à temps, le mieux serait ainsi de se tourner vers les kiosques et les maisons de presse. Beaucoup de titres de presse ont en effet intégré dans leur dernier numéro une paire de lunettes homologuées. C'est le cas de Ciel & Espace , le magazine édité par l'AFA, mais aussi de Sciences et Avenir , Science & Vie , Epsiloon , Paris Match ou encore l'édition week-end du Parisien-Aujourd'hui en France . Le prix sera par contre plus élevé, car vous achetez aussi un titre de presse.

Vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher d'une association d'astronomie locale. Certaines animent d'ailleurs des points Éclipse Info. Ils ont été recensés par l'AFA. Enfin, il y a encore la possibilité de jouer la carte du collectif. L'éclipse va en effet durer deux heures, ce qui donnera largement la possibilité de partager les lunettes entre voisins pour laisser chacun observer le phénomène.