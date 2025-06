Question bancaire (épisode 9) : que devient l'argent une fois déposé à la banque ?

(Quel parcours suit l'argent que vous déposez sur votre compte bancaire ? - Visuel Adobe Stock)

Que devient l'argent déposé sur un compte courant ? Est-il stocké en l'état dans un coffre-fort virtuel, ou au contraire, affecté à d'autres fonctions ? Pourtant, la somme déposée est heureusement toujours disponible, ce qui suppose une gestion rigoureuse et actualisée des avoirs bancaires. Voici ce qu'il advient de l'argent encaissé. Éclairages avec le podcast dédié «l'éco en court» de la Banque de France.

Compte courant : le point de départ du cercle vertueux

Le compte bancaire - ou plus précisément le compte courant - est le réceptacle des flux entrants et flux sortants d'argent : la banque accueille, sécurise et rend disponibles les dépôts de ses clients (service n°1), et enregistre les opérations bancaires au débit du compte.

Les dépenses des clients (par exemple : loyer, courses, sorties et abonnements) et les encaissements (salaires, pensions, allocations) n'ont pas lieu en même temps sur une période. En regroupant les soldes bancaires de tous les clients à un moment donné, les banques calculent globalement la masse de dépôts disponibles et mobilisables. Ce montant est relativement stable, ce qui permet aux banques de réaliser des simulations et prédictions (1).

Que fait la banque avec l'argent présent sur les comptes courants ?

Les montants disponibles sur les comptes bancaires sont utilisés pour financer des crédits. Ces crédits concernent les particuliers (prêt immobilier, crédit à la consommation) et les entreprises (financement de projets, investissements), qui n'ont pas les moyens d'y subvenir seuls (service n°2).

Grâce à ce prêt d'argent (à rembourser a posteriori), ils pourront acquérir un bien ou un service. Les liquidités versées profiteront au vendeur, qui réglera à son tour ses propres dépenses et achats : c'est le financement de l'économie !

Ainsi, il est aisé de comprendre l'adage bien connu, selon lequel «les crédits font aussi les dépôts» (1).

La bonne nouvelle : l'argent détenu sur un compte courant par les Français, dont le montant médian s'élève à 1.000 euros, ne dort donc pas mais ne s'évapore pas non plus, fort heureusement pour eux (2).

L'utilisation des comptes courants fonctionne à condition d'être prudent et transparent

L'utilisation des comptes courants repose sur la prudence et la transparence des banques, notamment en Europe. Ce mécanisme implique un équilibre rigoureux entre l'actif (crédits octroyés) et le passif (capital et dépôts), ainsi qu'une gestion maîtrisée des risques. Les banques doivent également rendre compte de la nature des crédits accordés et des activités financées, notamment dans leur rapport annuel.

Quoique très utiles dans le financement de l'économie via une gestion optimale de la trésorerie de la banque, les comptes courants des déposants ne sont pas pour autant rémunérés (1).

Pourquoi les comptes courants ne sont-ils pas rémunérés ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi votre compte courant ne vous rapporte rien ? Voici trois raisons qui expliquent cette réalité.

Un solde bancaire est fluctuant par définition, ce qui rendrait très élastique le potentiel de gains associé.

Les comptes épargne et livrets, non destinés aux paiements courants, sont prévus à cet effet, avec des durées et/ou des montants et avantages spécifiques (1).

Les taux d'intérêt facturés aux clients lors d'un emprunt ont également pour vocation de couvrir le risque de crédit. Si le compte courant était rémunéré, la difficulté en cas d'incapacité à rembourser intégralement et rapidement les sommes collectées auprès des clients et dues en serait fortement aggravée.

Pour sécuriser l'argent déposé à la banque, une instance externe telle que l'ACPR a pour missions la prévention du risque et la préservation des avoirs.

Quel est le rôle de l'ACPR vis-à-vis des banques ?

En France, c'est l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) adossée à la Banque de France, qui s'occupe avec la BCE, de la supervision bancaire, c'est-à-dire de la surveillance du principe de disponibilité des dépôts et du niveau de risque potentiel en cas de pertes.

Les activités des banques sont encadrées et réglementées pour protéger la pérennité et la réputation de chaque établissement qui héberge les comptes bancaires, ainsi que ses clients qui sont censés retrouver leurs avoirs initiaux.

Les réserves d'argent de la banque doivent couvrir une part des retraits simultanés des clients : elles représentent une fraction minimale obligatoire des dépôts (comme un coussin de sécurité). En cas de besoin ponctuel, des flux sur les marchés interbancaires permettent de conserver l'équilibre du système, si celui-ci est compromis.

Enfin, la garantie des dépôts bancaires permet à chaque titulaire de compte de bénéficier d'une couverture par l'État de ses avoirs, à hauteur de 100.000 euros par déposant et par banque (1).

En ayant toujours accès à ses dépôts individuels, le client de la banque est rassuré de retrouver ses fonds, quel que soit le moment où il décide de les utiliser (retrait, paiement, virement…). Ce n'est pas un hasard si 65% des Français ont une bonne image du système bancaire actuel : ce taux grimpe à 89% quand il s'agit de leur propre banque, qu'ils connaissent et sollicitent régulièrement.

