Argent de poche «supplémentaire» versé aux enfants : faites-vous pareil ?

(Dans un souci d'équité, une mère distribue le même billet de 20 euros à ses deux enfants, malgré une différence d’âge - Crédit photo : Adobe Stock)

En matière d'argent de poche, il y a le montant théorique officiellement versé et les petits bonus venant parfois s'y ajouter. De quoi se compose cet argent de poche «augmenté» et qui concerne-t-il exactement ?

Quelle est l'évolution de l'argent de poche en France ?

Les Français sont-ils généreux avec leurs enfants en matière d'argent de poche et quels constats peut-on faire dans le temps ? On vous dit tout.

Une légère baisse de l'argent de poche versé

D'après le baromètre 2024 de la FBF, les enfants bénéficiant d'un système d'argent de poche régulier, reçoivent en moyenne 29 euros par mois de la part de leurs parents ou tuteurs. Révélateur de la situation économique dans laquelle évoluent les adultes, le montant de l'argent de poche semble accuser une légère baisse : pour preuve, 17% des enfants interrogés ont le sentiment de recevoir moins en valeur qu'il y a un an (1).

Des disparités dans la distribution d'argent de poche selon l'âge

Cette somme augmente dans le temps en fonction des besoins évolutifs des adolescents : elle s'élève à 24 euros pour les plus jeunes (8-10 ans) et à 32 euros pour les 13-14 ans. Le montant peut même égaler 56 euros quand le jeune atteint 18 ans (2).

Des écarts d'argent de poche encore sensibles entre filles et garçons

L'argent de poche semble être un marqueur socio-culturel qui reflète le rapport à l'argent qu'ont les hommes et les femmes, dès leur plus jeune âge du fait de comportements qui leur sont inconsciemment transmis.

Des écarts historiques sur l'argent de poche selon le genre

Le système d'argent de poche s'est fortement développé dans les années 60 en France, avec l'essor de la société de consommation. Le rendu de monnaie par le commerçant lors d'une course permettait à l'enfant de garder les pièces dans ses poches (d'où le nom !) et de se constituer ainsi un petit pécule au fil du temps. Est-ce que les filles étaient autant concernées que les garçons par ce rituel ? Pas forcément mais un non-dit semble planer sur ces pratiques qui datent et dont les effets sont pourtant encore mesurables aujourd'hui.

Une gestion de l'argent de poche toujours différenciée

En 2024, toujours selon le baromètre publié par la FBF, parmi les enfants qui indiquent bénéficier d'argent de poche, les garçons déclarent percevoir 30 euros et les filles 28 euros. Si les premiers ne surestiment pas le montant de leur gratification et si les secondes ne minimisent pas la somme qui leur est réservée, alors l'argent de poche serait la première inégalité financière à combler… par les parents eux-mêmes.

Autre injustice relevée dans une étude réalisée par l'institut CSA : l'âge pour le versement de l'argent de poche ; en effet, il intervient plus tard pour les filles que pour les garçons qui sont 48% à en bénéficier entre 10 et 12 ans, versus 40% des filles seulement (3). Sur la tranche d'âge élargie (10-15 ans), l'écart s'estompe mais reste encore de 5 points (4).

Qu'est-ce que l'argent de poche «supplémentaire» ?

Quel que soit le montant mensuel, il existe aussi une forme d'argent de poche plus opaque que la somme officielle, composée d'un supplément pour répondre aux demandes ponctuelles des adolescents ayant de plus en plus d'envies qui ont un coût : fast-food, cinéma, gourmandises, cadeaux pour les amis, gadgets…

Quels sont les objectifs de ce bonus parental assez informel ?

Le manque d'argent peut être pénalisant ou discriminant pour les adolescents qui se comparent entre eux et qui commencent à gérer un budget. Ainsi, il peut arriver que le parent intervienne financièrement, en plus de la somme d'argent mensuelle allouée, jugée parfois insuffisante ou non adaptée à certaines dépenses.

Ce bonus occasionnel, accordé parfois après de longues négociations avec l'adolescent, répond à plus objectifs :

Favoriser l'intégration des adolescents, sans les stigmatiser par rapport à leurs camarades.

Leur faire plaisir en s'adaptant à leurs nouveaux besoins, notamment imprévus.

Avoir l'impression que l'on maîtrise en parallèle le budget familial, incluant l'argent de poche.

Le montant total des petits plaisirs accordés aux adolescents via l'argent de poche officiel serait donc supérieur aux statistiques. Une partie des versements se ferait en parallèle de la récompense périodique, pour satisfaire les demandes ponctuelles du jeune et se rassurer, en tant que parent, que l'on garde toujours le cap du montant théorique convenu ensemble.

Comment être plus juste dans la distribution d'argent de poche ?

À âge égal, pour éviter une iniquité entre fille et garçon, la traçabilité digitale des versements bancaires parentaux permet de rester juste et de donner autant à chacun et chacune, même si certains profils d'enfant réclament moins que d'autres.

Le saviez-vous ? Les jeux vidéo sont les produits les plus achetés pas les garçons (cités par 43% d'entre eux), tandis que les filles s'orientent en général davantage vers des articles culturels : livre, BD, manga (cités par 39% d'entre elles), selon la FBF (1).

Au-delà des différences de prix constatées dans les centres d'intérêt et passions des enfants, l'argent de poche sert aussi à épargner, notamment pour ceux qui ne dépensent pas tout d'un mois sur l'autre et qui gèrent leurs économies.

Une autre piste pour limiter le supplément d'argent de poche potentiellement peu équitable, serait de revoir à la hausse chaque année le montant de l'enveloppe mensuelle en faisant des calculs budgétaires avec chaque jeune, pour se calquer davantage sur le montant estimé des dépenses liées à son âge et parler finances sans tabou. C'est peut-être ce que font déjà certains voisins européens avec des montants d'argent de poche bien supérieurs à ceux de la France : 58 euros en Royaume-Uni, 48 euros en Italie et 46 euros en Espagne (5).

Les inégalités concernant l'attribution de l'argent de poche peinent encore à se gommer entre filles et garçons. L'éducation financière dès le plus jeune âge peut contribuer à rééquilibrer cette tendance. Mais les parents sont en première ligne pour appliquer ces principes d'équité au sein de la cellule familiale.

