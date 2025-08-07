 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Chèque énergie : vous ne pourrez plus financer des travaux de rénovation énergétique avec cette aide
information fournie par Boursorama avec Newsgene 07/08/2025 à 16:20

Le chèque énergie sera envoyé courant novembre cette année. (illustration) (Fotoblend / Pixabay)

Les nouvelles modalités d'attribution du chèque énergie viennent d'être fixées. Désormais, cette aide financière ne pourra plus être utilisée pour payer des travaux de rénovation énergétique.

Plusieurs changements relatifs au chèque énergie ont été annoncés par un décret publié le 31 juillet 2025 et relayé par RMC Conso . Ce texte vient clarifier les nouvelles modalités d'attribution de cette aide distribuée chaque année pour aider les ménages les plus modestes à régler leurs factures d’énergie.

De nouvelles modalités d’attribution

Désormais, ce sera l'Agence des services et des paiements (ASP) qui aura la lourde tâche d’identifier les ménages éligibles. Pour cela, cet organisme va croiser les données de l’administration fiscale avec celles des fournisseurs d’énergie.

Ce travail doit permettre d'envoyer automatiquement les prochains chèques énergie. Les bénéficiaires n'auront aucune démarche à faire. Si, comme lors des campagnes précédentes, certains foyers éligibles sont oubliés, ils pourront formuler une demande via un portail en ligne ou par courrier.

Chèque énergie : un versement en novembre 2025

Le plafond de revenu pour bénéficier du chèque énergie est toujours fixé à 11 000 euros par Unité de consommation (UC) et le montant de l’aide est toujours compris entre 48 et 277 euros. En revanche, et c'est une nouveauté, cette aide ne peut plus servir à payer des travaux de rénovation énergétique. Elle peut seulement couvrir des dépenses en énergie ou des charges de chauffage.

En raison du retard dans l’adoption de la loi de finances pour 2025, l'envoi du chèque énergie n’a pas eu lieu au printemps. Il aura donc lieu en novembre prochain.

© Boursorama avec Newsgene

L'offre BoursoBank