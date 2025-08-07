 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Frais bancaire à l’étranger: 4 conseils pour les éviter
information fournie par Le Particulier 07/08/2025 à 17:00

Pour limiter vos frais bancaires à l’étranger, vous pouvez retirer des sommes de manière stratégique – avant ou pendant le voyage – ou passer à une néo-banque pour voyager sans frais. ( crédit photo : Getty Images )

Entre les commissions fixes, les pourcentages prélevés sur chaque transaction et les taux de change parfois défavorables, les frais bancaires à l’étranger peuvent peser sur votre budget. Une bonne préparation permet pourtant d’éviter ces mauvaises surprises. Voici 5 conseils pour mieux organiser vos paiements et retraits hors de France.

Sommaire:

  • Conseil n°1: Vous informer sur les frais en fonction de votre destination
  • Conseil n°2: Retirez des espèces de façon stratégique
  • Conseil n°3: Obtenez des devises avant de partir
  • Conseil n°4: Ouvrez un compte dans une banque en ligne

Conseil n°1: Vous informer sur les frais en fonction de votre destination

Zone euro ou hors zone euro? Cette information a un rôle crucial sur les frais que vous devez assumer pendant vos vacances.

  • En zone euro: Les retraits sont généralement soumis aux mêmes conditions que dans l’Hexagone. Autrement dit, ils sont souvent gratuits et parfois facturés quand vous dépassez le nombre de retraits mensuels autorisés par votre banque. Vous pouvez également supporter des frais supplémentaires quand vous utilisez un DAB (Distributeur Automatique de Billets) extérieur au réseau de votre banque. Enfin, certaines banques locales appliquent leurs propres frais, indépendamment des vôtres. L’information est toujours affichée à l’écran avant la validation du retrait.
  • Hors zone euro: Les frais bancaires peuvent grimper rapidement. Chaque retrait entraîne presque toujours deux types de frais: une commission fixe (généralement de 2 à 5 euros par retrait) et un pourcentage du montant retiré (souvent autour de 2%). A ce titre, il est plus économique de privilégier un retrait important plutôt que plusieurs petits retraits.

Sur le site Internet de votre banque, vous devez être en mesure de trouver une grille tarifaire indiquant les frais appliqués. Certaines banques proposent des options «internationales». Ceci permet de réduire les commissions ou de bénéficier de retraits gratuits, dans la limite d’un certain nombre d’opérations.

A savoir

Il est prudent de déclarer votre voyage à votre banque. Tout paiement hors de France, et particulièrement hors de l’Union européenne, peut être considéré comme suspect et entraîner le blocage de votre carte. Un simple appel à votre conseiller suffit. Les néobanques et certaines banques classiques permettent aussi de déclarer le voyage en quelques clics depuis leur application ou en ligne.

Conseil n°2: Retirez des espèces de façon stratégique

Retirer de l’argent liquide à l’étranger peut être une solution mais elle doit être utilisée avec précaution pour plusieurs raisons:

- Transporter de grosses sommes sur vous accroît le risque de vols,

- Vous pouvez vous retrouver en fin de séjour avec un surplus de devises. Dans ce cas, vous devez les échanger à nouveau en euros lors de votre retour. Cela occasionne de nouveau des frais de change.

Astuce: Dans certains pays comme la Suisse, la Jordanie, la Pologne ou encore certaines zones touristiques du Royaume-Uni, vous pouvez payer directement en euros. Cette facilité apparente est pourtant rarement avantageuse: les taux de change appliqués par les commerçants sont souvent défavorables par rapport à un paiement dans la devise locale.

Conseil n°3: Obtenez des devises avant de partir

Avant votre départ à l’étranger, vous pouvez vous procurer des devises de votre pays de destination. Deux manières de les obtenir s’offrent à vous:

  • Via votre agence bancaire: prévenez votre conseiller avant votre départ pour commander des devises. Cette possibilité existe généralement pour les monnaies les plus courantes seulement et nécessite un délai de plusieurs jours. Vérifiez le taux de change et les commissions: si le taux dépasse 3%, l’opération devient peu avantageuse.
  • Via un bureau de change: des réseaux spécialisés comme Global Exchange ou Travelex proposent une large gamme de devises, souvent disponibles immédiatement ou après un délai de quelques heures à quelques jours. Leurs tarifs sont généralement compétitifs mais varient d’un bureau à l’autre. Mieux vaut comparer avant de choisir. L’indicateur le plus important est le taux « We Buy » (ou «nous achetons»). Quand le We Buy affiche 1,15 pour un dollar, cela signifie que pour 100 euros, le bureau de change vous remet 115 dollars (hors frais de change).

Conseil n°4: Ouvrez un compte dans une banque en ligne

Et si le voyage à l’étranger était l’occasion de changer de banque pour réduire voir annuler vos frais? Les néobanques (ou fintechs, dont BoursoBank fait partie), proposent des conditions souvent plus avantageuses que les banques traditionnelles lorsque vous partez à l’étranger. Les cartes classiques incluent généralement un ou plusieurs retraits gratuits et des paiements illimités. Les offres payantes donnent accès à des retraits illimités et, en complément, à des assurances très complètes, particulièrement utiles lors d’un voyage à l’étranger.

© Le Particulier

