Vos billets sont abîmés, déchirés ou tachés ? Ils ne sont pas perdus pour autant

Seuls les billets authentiques peuvent être remboursés, à condition que leur surface restante soit supérieure à 50 % de celle du billet d’origine. Illustration. (ChristophMeinersmann / Pixabay)

Votre portefeuille contient des billets endommagés, dont vous doutez de la validité ? Ne vous en débarrassez pas. En effet, il est possible de les échanger pour des billets neufs ou de se les faire rembourser, indique le site de l’administration française Service-Public.fr. Une procédure gratuite, sans limite de montant.

À la banque ou la Caisse de Paris

Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans votre banque, ou vous adresser à la Banque de France. Si vous choisissez la deuxième option, vous devez vous déplacer à la Caisse de Paris, succursale de la Banque de France, ou dans un bureau de poste de votre département ayant un partenariat avec la Banque de France.

Pour effectuer cette démarche à la Caisse de Paris, la présence physique du déposant, une personne majeure, est obligatoire. Le client peut déposer les billets abîmés pour son compte ou pour celui d’une autre personne (physique ou morale). Si vous optez pour le bureau de poste, vous devrez remplir un dossier et fournir, en plus des billets de banques, des pièces justificatives, ajoute le site de la Banque de France . Le déposant doit obligatoirement fournir une pièce d’identité et le relevé d’identité bancaire (RIB) avec l’IBAN du bénéficiaire. La Banque de France peut également vous demander un justificatif concernant l’origine des fonds.

Plus de 50 % de surface nécessaire

Il faut savoir que les billets endommagés seront expertisés. Ainsi, seuls les billets authentiques peuvent être remboursés, à condition que leur surface restante soit supérieure à 50 % de celle du billet d’origine. À noter également que vous pouvez refuser un billet abîmé de la part d’un commerçant, qui en a également la possibilité dans le sens inverse, rappelle Money Vox .

Attention aux billets maculés, alerte également Ouest-France , à savoir les billets avec des taches engendrées par une encre de couleurs diverses, car ces derniers sont inutilisables. Il s’agit probablement d’un billet volé sachant qu’une encre peut être projetée en cas de vol par un distributeur automatique, un camion de transport de fonds ou encore une caisse enregistreuse. Ces traces peuvent aussi être blanches si les malfaiteurs ont tenté de les enlever. Si la Banque de France confirme que ces tâches sont liées à un dispositif antivol, la valeur du billet sera restituée par virement sur le compte bancaire du déposant. À condition de prouver sa bonne foi, après avoir accepté un billet maculé par erreur.