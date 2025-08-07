Que faire de l’argent sur son compte courant ?

jeune fille réflechissant (Crédits: Adobe Stock)

Le plus souvent, l'argent détenu sur un compte courant ne rapporte rien. Il coûte même cher, et parfois très cher si l'inflation est élevée, d'autant que de potentiels frais de tenue de compte peuvent encore faire gonfler la note. Pourquoi il ne faut pas conserver d'argent sur son compte courant ?

Alors que plus de 500 milliards dorment actuellement sur les comptes courants des Français, comment optimiser cette manne financière ? Nous vous proposons dans cet article les solutions permettant de faire fructifier ces dépôts, tout en conservant une bonne liquidité.

Combien garder ? Combien placer ? Quels supports envisager ? Toutes nos explications

Selon les derniers chiffres de la Banque de France, les Français détiennent en moyenne 14 873 euros en moyenne. Ce chiffre colossal a progressé ces dernières années de façon vertigineuse. En effet, il y a 15 ans, les Français détenaient en moyenne 7 000 euros sur leur compte courant. Et pourtant, les dernières années, fortement marquées par l'inflation, ont été très préjudiciables aux Français ayant recours au compte courant pour stocker leurs liquidités.

Ainsi, en 2022, 2023 et 2024, l'inflation cumulée a grignoté 11,6 % de votre pouvoir d'achat si vous aviez laissé votre argent dormir sur un compte courant, soit 1 725€ partis en fumée si l'on considère que vous avez conservé sur votre compte courant 14 873€. Le procédé est insidieux puisque la dépréciation est invisible : l'argent reste disponible, le montant ne change pas, mais ce que les fonds ainsi conservés permettent d'acheter se réduit. Avec un compte courant non rémunéré, vous n'avez rien dépensé, mais vous avez perdu.

Quel compte courant privilégier ?

Pour limiter la casse, il conviendra de choisir un compte courant sans fraie de tenue de compte. La plupart des acteurs en ligne ne pratiquent pas ce type de frais quand certains établissements bancaires traditionnels pratiquent eux des frais très élevés.

Il pourra aussi être judicieux d'opter pour un compte courant rémunéré. Cependant, ce nouveau type de compte courant, dérivé du compte espèces rémunéré des néo courtiers, est encore très peu proposé par les acteurs bancaires. Mais l'offre, bien que peu développée, existe belle et bien.

À partir de combien d'argent sur son compte courant faut-il agir ?

Vous avez un compte courant non rémunéré comme la majorité des Français et souhaitez faire croître vos liquidités sans top savoir comment s'y prendre ? D'abord, nous vous invitons à ne conserver sur votre compte courant que ce que vous avez l'habitude de dépenser dans le mois. Le reste est superflu. Un mois de dépense est amplement suffisant.

Mais vous vous demandez comment faire en cas de dépense imprévue ou d'achats exceptionnels ? Des solutions complémentaires au compte courant existent que nous allons maintenant vous détailler.

Quels livrets bancaires choisir pour conserver son épargne ?

Pour conserver son épargne de précaution et/ou les fonds destinés à des dépenses exceptionnelles à horizon 1 an ou moins, vous pouvez avoir recours aux livrets épargne. Les livrets de l'épargne réglementée que sont le livret A et le LDDS (ou le LEP si vous êtes éligibles) sont à privilégier car ils permettent de bénéficier d'une exonération d'impôt.

Le taux d'intérêt du Livret A et du LDDS s'élève à 1,7 % à compter du 1er août 2025, soit une rémunération supérieure à l'inflation (aux alentours de 1 % sur un an à l'été 2025). Le LEP présente lui un taux de 2,7 % à compter du 1er août 2025. Les livrets classiques présentent des rendements très disparates, mais les meilleurs livrets bancaires à taux boostés permettent à l'été 2025 de bénéficier de taux aux alentours de 2,5 % à 2 %, mais attention ces livrets sont fiscalisés et vous serez donc taxé à 30 % sur vos gains (flat tax) ou bien taxé au barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvements sociaux si cela est plus avantageux pour vous.

La liquidité de ces livrets épargne est très bonne. Vous pouvez en effet récupérer vos fonds en quelques secondes avec les virements immédiats, à quelques jours au maximum en cas de virement classique.

Le fonds euros est-il une bonne idée pour placer ses liquidités ?

Pour placer ses liquidités sans aucun risque pendant quelques mois, vous pourrez aussi recourir au fonds euros de l'assurance vie. Cette poche sécurisée de l'assurance vie, majoritairement composée d'obligations, est garantie en capital. Le fonds euros est relativement liquide. Comptez quelques jours à quelques semaines pour récupérer vos fonds selon le contrat souscrit.

Le rendement du fonds euros a atteint 2,5 % en moyenne en 2024. Le rendement de ce placement est connu a posteriori. On saura donc ainsi au premier trimestre 2026 quel aura été le rendement du fonds euros en 2025. On peut cependant s'attendre à un maintien du rendement pour cette année. Attention tout de même, il existe de très fortes disparités entre les moins bons fonds euros qui présentent des rendements sous la barre des 2 % et les meilleurs fonds euros dont les rendements se situent aux alentours de 3 % à 4 %. Mais attention, cette surperformance est souvent due à un système de bonification lié au versement d'une partie des encours du contrat sur des unités de compte qui sont elles risquées et moins liquides. Le fonds euros peut donc être envisagé pour financer ses projets de moyen terme et/ou le conservation de liquidités, si l'on est prêt à investir aussi en unités de compte pour financer en parallèle des projets de long-terme.