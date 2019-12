Notre palmarès exclusif des entreprises les plus féminisées

Le Point s'était déjà penché sur le sujet il y a presque deux ans. Quelle est la place des femmes dans les instances dirigeantes des principales entreprises cotées en France ? À l'heure où la question de la diversité en général et celle de l'égalité entre les hommes et les femmes en particulier deviennent les sujets préférés des grands patrons ? à coups de promesses et d'engagements grandiloquents pour le futur ?, il nous a semblé intéressant d'aller voir de plus près si, en l'espace de vingt et un mois, la situation avait évolué dans le bon sens.En mars 2018, Le Point avait recensé 15,8 % de femmes dans les comités exécutifs des entreprises du SBF 120. Dans notre nouveau palmarès, clôturé le 1er décembre 2019 et accessible en ligne ici, on en compte 18,4 %. Alors, oui, c'est un fait, il y a du mieux. Mais les femmes apparaissent encore comme très très largement minoritaires dans les instances dirigeantes des plus grandes entreprises cotées en France. Il reste beaucoup de progrès à faire?Lire aussi Palmarès des entreprises les plus féminisées : les bons et les mauvais élèves En parcourant le tout nouveau palmarès du Point, vous pourrez découvrir qui sont les meilleurs élèves en termes de féminisation des comités exécutifs. Ceux-ci appartiennent à différents secteurs : tout en haut du classement, on trouve l'immobiler, avec les foncières Mercialys (1er) et Gecina (5e), la finance (Wendel, 2e ex-æquo),...