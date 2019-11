Niche fiscale ou philantropie sincère, les vraies raisons du mécénat

La pratique peut sembler contre-intuitive. A priori, le but d'une entreprise est de faire du profit, et elle attend un bénéfice en retour de chaque centime investi. Pourtant, des dizaines de milliers de sociétés françaises ont donné en 2017 entre 3 et 3,6 milliards d'euros à des associations ou projets d'intérêt général, selon le baromètre d'Admical, une association de promotion du mécénat d'entreprise. Un montant en constante hausse depuis une dizaine d'années.Le mécénat est une pratique souvent méconnue du grand public, soudainement mise en lumière après l'incendie de Notre-Dame-de-Paris quand de grandes entreprises ont offert plusieurs centaines de millions d'euros pour la reconstruction. Quitte à faire de l'ombre aux plus petites : les montants qu'elles donnent sont mécaniquement bien moins importants, mais les TPE-PME représentent 96 % des donateurs.Réduction d'impôtSi, à l'image de Notre-Dame ou encore de la Fondation Louis-Vuitton à Paris, le mécénat culturel est celui qui attire le plus l'attention, il ne représente que 25 % des dons, derrière les projets à vocation sociale (28 %), selon Admical. Viennent ensuite les domaines de l'éducation (23 %), de la santé (11 %) ou encore de l'environnement (4 %). Les projets sont, selon les sociétés, directement financés ou menés via une fondation d'entreprise.Lire aussi Patrimoine : le mécénat à la rescousse des châteaux françaisQu'est-ce qui motive donc ces agents...