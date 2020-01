Nice Nailantei Leng'ete : « remplacer la mutilation par l'éducation »

Les années passent, mais pas toujours les pratiques d'un autre temps comme l'excision, véritable atteinte à l'intégrité et à l'émancipation des femmes en Afrique. Dans cet univers, Nice Nailantei Leng'ete est une personnalité qui compte. Classée en 2018 parmi les 100 personnes les plus influentes du monde selon Time Magazine, cette Kényane de la tribu des Maasaï est emblématique d'une Afrique qui refuse la fatalité. La question est d'importance car, chaque année, ce sont près de 3 millions de filles qui courent le risque d'être victimes de l'excision sur le continent africain. Une réalité qui l'a conduite à se mobiliser au sein de l'African Medical and Research Foundation (Amref), la première ONG africaine de santé publique par son effectif (1 400 salariés, dont 97 % d'Africains) et par ses 150 programmes déployés dans une trentaine de pays avec un impact sur 9 millions de personnes aidées chaque année. Créée en 1957 pour favoriser un accès équitable aux soins avec une priorité pour les femmes et les enfants, l'Amref rayonne sur le continent ainsi qu'en dehors, notamment en France où, à l'occasion de galas, elle collecte des fonds pour financer ses programmes. Le dernier, en octobre, a permis de collecter 250 540 euros et de partager son plaidoyer de solidarité et d'engagement par la voix de sa directrice générale Mireille Faugère. Des personnalités de premier plan des mondes culturel, sportif et politique ont apporté...