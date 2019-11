Musk choisit l'Allemagne pour son usine géante Tesla

Pays de la grosse voiture contre pays du nucléaire et de l'électricité « propre », entre l'Allemagne et la France, Elon Musk a choisi. Le constructeur de véhicules électriques haut de gamme Tesla va ouvrir une usine géante en banlieue de Berlin, la quatrième après celles du Nevada, de New York et de Shanghai en Chine.« J'ai une annonce qui sera probablement bien reçue », a-t-il déclaré après avoir reçu le Volant d'or, décerné par le journal Bild, et avant de révéler le nom très attendu du pays européen victorieux.Cette usine « construira des batteries, la motorisation et des véhicules, à commencer par le Model Y », a-t-il précisé plus tard sur compte Twitter. Sur scène, le patron milliardaire a loué l'ingénierie allemande, « extraordinaire », « l'une des raisons pour lesquelles nous allons implanter notre méga usine européenne en Allemagne ».L'usine de Berlin comprendra aussi un centre d'ingénierie et de design, parce que « Berlin a certaines des meilleures oeuvres d'art au monde », a-t-il ajouté.Tesla représente 30 % du marché européen de voitures électriques à batteries, d'après Matthias Schmidt, un analyste spécialiste de l'industrie automobile.Interrogé sur le retard de l'Allemagne en matière de véhicules électriques, Elon Musk a répondu : « Je ne pense pas que l'Allemagne soit très en retard. »« C'est toujours plus difficile quand il y a encore beaucoup de dynamisme et d'infrastructures en place...