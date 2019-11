Municipales : un candidat LR va être soutenu par le RN à Sète

C'est une annonce qui risque de faire grincer des dents du côté des Républicains. Du côté du Rassemblement national (RN), on se frotte les mains. Et pour cause : le parti de Marine Le Pen va soutenir une liste d'« union des droites » à Sète, qui sera menée par Sébastien Pacull, explique Le Parisien. Une belle prise de guerre du RN : Sébastien Pacull était, jusqu'à l'annonce de sa démission jeudi (qui n'a pas encore été officialisée par LR), le président des Républicains de l'Hérault. Ces dernières semaines, il avait commencé à prendre ses distances avec son parti, où il est toujours encarté, aux dernières informations.Chargé de négocier avec François Commeinhes, le maire sortant, en vue des municipales, il avait pris tout le monde de court en annonçant sa candidature pour cette élection, révélait Le Midi Libre. Sébastien Pacull avait alors démissionné de son rôle de premier adjoint au maire, restant simple conseiller municipal. Alors que LR a finalement décidé d'apporter, tout comme LREM, son soutien à François Commeinhes, qui briguera un quatrième mandat, Sébastien Pacull se serait donc tourné vers le Rassemblement national. Le principal intéressé n'a toutefois pas confirmé cette information et a annoncé une conférence de presse pour samedi, où il expliquera « comment il voit la recomposition politique française ».Lire aussi Pourquoi il faut maintenir le cordon sanitaire avec le RN« Il faut en finir avec les...