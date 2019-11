Montpellier : des Gilets jaunes contrôlés, mais satisfaits de leur journée

Le rendez-vous était donné dès 10 heures là où tout avait commencé, dans le sud de la ville, au rond-point des Près d'Arènes. Ce lieu stratégique s'est alors transformé en « village jaune » composé de tentes et de quoi s'alimenter pendant tout le week-end. Ici, la plupart des Gilets jaunes sont des fidèles de la première heure. D'autres, en retrait depuis plusieurs mois, sont revenus pour « fêter l'anniversaire ».« Le pouvoir ne cède rien »« On peine toujours autant pour finir les fins de mois. Le pouvoir ne cède rien, il durcit même le ton », déplore Pierre, 74 ans, venu d'un village voisin. Sur le rond-point, l'ambiance est conviviale. Les automobilistes roulent au ralenti et n'hésitent jamais à klaxonner les occupants en guise de soutien.Clovis, 33 ans, vient des Cévennes, territoire dans lequel il exerce la profession de cordiste (travaux d'accès difficile). Le jeune homme s'inquiète pour « l'avenir de la société » et pour celui de ses enfants. « Nous vivons dans un modèle qui n'est pas viable. Tout s'effondre : aussi bien la nature que les acquis sociaux. »Lire aussi Espoir, violence et désillusion : un an de Gilets jaunes« À Paris, ça brûle, prenons exemple ! »Ainsi, environ 250 Gilets jaunes chantent les traditionnels slogans anti-Macron et perturbent la circulation routière. La part importante de femmes et de personnes âgées ne faiblit pas. Mais au fil des heures, la tension monte. Plusieurs...