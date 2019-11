« Mettez Greta Thunberg en Premier ministre, ça se passera mal »

Théories du complot, peur des ondes, antivaccins? Vivons-nous une période particulièrement irraisonnable ? Cette semaine, à la Fondation Simone et Cino Del Duca, les sociologues Jean Baechler et Gérald Bronner (collaborateur du Point) ont organisé un colloque exceptionnel avec une vingtaine d'intervenants sur les irrationalités contemporaines. L'occasion d'interroger Jean Baechler, 82 ans, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, sur notre actuelle crise de la raison pure. Pour ce disciple de Raymond Aron, la vague de crédulité ? et notamment la collapsologie ? menace de submerger la démocratie libérale. Entretien.Le Point : Pourquoi avez-vous voulu organiser ce colloque sur « l'irrationalité contemporaine » ?Jean Baechler : Nous vivons une nouvelle période d'irrationalité croissante, essentiellement sous la forme idéologique et politique. C'est un thème qui m'a occupé tout au long de ma carrière, puisque l'un de mes premiers livres, paru il y a quarante ans, s'intitulait Qu'est-ce que l'idéologie ?. J'ai demandé au sociologue Gérald Bronner de m'aider à organiser ce colloque. Le thème sur l'irrationalité contemporaine est vaste. Je pense qu'on ne peut définir l'irrationnel que si on a une définition irréfutable du rationnel. J'adopte le point de vue de Karl Popper. Le seul rationnel objectif, c'est le binôme problème-solution. Un problème bien posé qui trouve la solution résolvant ce problème est...