Maroc : les droits de l'enfant à l'honneur

Ce sont quelque 3 000 participants qui ont assisté au Congrès national des droits de l'enfant qui a commencé le 20 et qui se prolonge jusqu'au 23 novembre à Marrakech. Au-delà des principaux intéressés, c'est-à-dire les enfants, pour qui il faut préparer le monde de demain, son importance a été mise en exergue par le haut patronage du roi Mohammed VI et la présidence effective de la princesse Lalla Meryem. Il faut dire que les personnes et structures visées à des fins de sensibilisation et d'information pour l'action sont diverses et d'importance. Pouvoirs publics, représentants des organisations multilatérales, membres de la société civile et du secteur privé sont autant de partenaires et intervenants qui ont été appelés à être aussi attentifs que les 395 jeunes parlementaires qui ont célébré du 20 au 22 novembre, les 20 ans du Parlement de l'enfant.Faire un bilanÀ la man?uvre, il y a l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), dont l'objectif pluriel exprime la manière dont la question de l'enfant est désormais prise en compte dans toutes ses dimensions dans un pays où l'heure est à la réflexion autour d'un nouveau modèle de développement. C'est donc à Marrakech, ville rouge, mais aussi d'ouverture à toutes les réflexions du monde actuel, que l'ONDE a choisi de tenir cette 16e édition du Congrès national des droits de l'enfant et de fêter le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de...