Mali : pourquoi la guerre s'enlise

Attaque de Dioura : 23 morts. Attaques de Boulikessi et Mondoro : 40 morts. Attaque d'Indelimane : 49 morts. C'est le triste décompte que les familles scrutent alors que les attaques se multiplient contre les camps militaires. Pour combien de temps encore ? L'action militaire contre les djihadistes au Mali montre t-elle finalement ses limites ? La question est aujourd'hui posée par la majorité des experts, alors que la ministre française des Armées Florence Parly est arrivée au Mali ce mardi 5 novembre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans le Sahel en proie à des attaques de plus en plus fréquentes. Vendredi, 49 militaires maliens ont été tués dans le camp d'Indelimane, près du Niger. Et un soldat français, le brigadier Ronan Pointeau, 24 a été tué samedi par un engin explosif dans le nord-est du Mali. Deux attaques revendiquées par une branche locale du groupe Etat islamique, l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). Au-delà d'avoir visé ce camp militaire, co-construit par l'armée malienne, « Barkhane » et la Mission de stabilisation des Nations unies au Mali (Minusma), les deux attaques de ce weeekend semblent avoir provoqué une onde de choc dans les esprits.Lire aussi Mali : faut-il dialoguer avec les djihadistes ?Lire aussi Massacre au Mali : le pays entre guerre civile et balkanisationOnde de chocS'exprimant devant quelques journalistes après avoir été reçue par le président malien, Florence Parly a...