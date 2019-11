Madagascar sur une bonne trajectoire

C'est le moment. « L'aboutissement de l'élection présidentielle en janvier 2019 offre à Madagascar une occasion historique de briser le cycle d'instabilité politique qui a interrompu son processus de développement par le passé et d'accélérer sa revitalisation économique et sociale », écrit Marie-Chantal Uwanyiligira, responsable des opérations de la Banque mondiale à Madagascar, en préambule de la note de conjoncture. En 42 pages, cette étude donne une image très précise de la situation économique du pays, de ses fragilités et des réformes à engager.« Une économie bien orientée »Les années de stagnation, avec la crise financière de 2008 puis la crise politique qui a soufflé sur la Grande Île, sont derrière. L'ordre constitutionnel retrouvé en 2014 a permis le retour de la stabilité politique et la croissance économique a atteint 5,1 % en 2018. La meilleure performance depuis 10 ans. En 2019, l'activité économique s'est légèrement tassée par rapport à l'année précédente, avec une croissance prévue de 4,7 %. La Banque mondiale met en avant deux causes principales : l'affaiblissement de la demande des partenaires commerciaux, lié aux répercussions des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et, sur le plan interne, la lenteur d'exécution des dépenses publiques.En effet, note la Banque mondiale dans son rapport, « la formation du nouveau gouvernement, la reconfiguration de certains ministères, la...