Levallois-Perret : Patrick Balkany annonce sa candidature aux municipales

Ce lundi soir, à Levallois-Perret, une annonce étonnante aurait ébranlé la salle du conseil municipal. Selon les informations d'un journaliste de Marianne, quelques minutes après avoir plaidé en faveur de sa remise en liberté (la décision est attendue le 9 décembre), Patrick Balkany aurait déclaré, depuis sa cellule de la prison de la Santé, sa décision aux élus de la majorité de la ville : il sera candidat à sa propre succession en mars prochain à la mairie de Levallois. Depuis son incarcération à la mi-septembre, Isabelle Balkany assure l'intérim de son mari à la tête de la mairie de Levallois. Quelques minutes plus tard, Isabelle Balkany confirme l'informations, mais nie en bloc le déroulement. « FAUX, écrit-elle sur Twitter, nul de publier avant de tel pour vérifier. Réunion sur le Budget, le Maire a appelé pour remercier élus et administration, n'a pas évoqué les Municipales Avant, j'avais confirmé à huis clos qu'il y aura une liste de la Majorité municipale et que Patrick souhaite la conduire ! »Plus d'informations à venir sur LePoint.fr