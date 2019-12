Les bottes en caoutchouc Wellies à l'honneur dans le doodle du jour

Les doodle proposés par Google sur sa page de recherche sont parfois amusants et surprenants. Ce jeudi 5 décembre, le géant du web rend hommage non pas à une personnalité mais... à des bottes en caoutchouc. Et pas n'importe lesquelles, celles de la marque anglaise Wellies, créées par Arthur Wellesley, le premier duc de Wellington, au début du XIXe siècle. Il a imaginé ces chaussures à partir de bottes militaires. L'objet imaginé dans sa tête a été réalisé par son cordonnier londonien. Les élégantes bottes étaient, au départ, conçues en cuir de veau ciré. Elles sont devenues ultra-populaires par la suite, avec l'arrivée du caoutchouc. Selon la firme américaine, ces bottes Wellington "suscitent la joie dans le c?ur des enfants lorsqu'ils pensent à toutes les flaques d'eau dans lesquelles ils peuvent sauter". Ce qui vaut bien de leur rendre hommage. Au-delà de la marque, Google fait surtout référence à un jour particulier dans le calendrier anglais. Le 5 décembre 2015 a en effet fait date chez les Britanniques comme jour le plus pluvieux de toute son histoire. "Quelle meilleure façon de commémorer ce déluge que de rendre hommage au Wellies, qui permettent de garder les pieds au chaud et au sec pendant les plus fortes averses ?", détaille ainsi Google.60 000 foyers sans électricitéSi les petites bottes du doodle sont amusantes et enfantines, le bilan de ce jour est, lui, plus funeste. La tempête Desmond qui s'était abattue...