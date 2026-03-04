information fournie par Reuters • 04/03/2026 à 14:37

LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

Le conflit meurtrier qui embrase le Moyen-Orient depuis le lancement des bombardements israéliens et américaines contre l'Iran est entré dans son cinquième jour mercredi, ayant déjà fait, selon Téhéran, plus d'un millier de morts iraniens ainsi que plusieurs dizaines de victimes ailleurs dans la région.

Si, d'après l'amiral américain Brad Cooper, la campagne est "en avance sur (ses) plans", cette dernière ne semble pas prête de s'arrêter de sitôt, faisant grimper les cours de pétrole et pesant sur les Bourses mondiales.

Voici en outre les principaux développements et éléments à savoir:

