EN DIRECT-Nouveaux bombardements en Iran, les USA disent que l'opération en est à ses débuts

Israël et les Etats-Unis poursuivent mercredi leurs bombardements incessants sur l'Iran pour une cinquième journée, visant notamment les lanceurs de missiles, les défenses antiaériennes et les centres de commandement du pays dans le cadre d'une campagne dont le chef de l'armée américaine, le général Dan Caine, a dit qu'elle ne faisait que commencer mais se déroulait favorablement.

Le conflit s'est aussi étendu au Liban, où Israël laisse planer la menace d'une intervention terrestre après des tirs du Hezbollah sur son territoire. L'armée israélienne a ordonné mercredi aux habitants d'évacuer le sud du Liban et de se rendre au nord du fleuve Litani alors que ses troupes ont pénétré dans la localité de Khiam.

Malgré le ciblage méthodique des dirigeants iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei tué dès samedi, l'Iran continue pour sa part de riposter en tentant de frapper Israël mais aussi des pays du Golfe accueillant des forces occidentales.

Téhéran s'en prend notamment aux installations pétrolières et gazières de la région et sa marine a le "contrôle complet" du détroit d'Ormuz, ont affirmé mercredi les Gardiens de la révolution, en menaçant tout navire qui tenterait d'emprunter cette voie essentielle au trafic mondial des hydrocarbures.

Ces perturbations font flamber les prix de l'énergie et inquiètent les investisseurs, notamment en Asie, où la Bourse de Séoul a connu mercredi sa chute la plus brutale de son histoire avec un repli de 12%.

Le président américain Donald Trump a évoqué mardi la possibilité que des bateaux de la marine américaine escortent les navires voulant traverser le détroit d'Ormuz.

Le président français Emmanuel Macron a pour sa part annoncé mardi soir l'envoi en Méditerranée du porte-avions Charles-de-Gaulle et le déploiement dans la région à titre défensif de chasseurs Rafale et de systèmes de défense antiaérienne et radars aéroportés.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

14h37 - Selon le vice-ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, qui s'exprimait sur une chaîne de télévision du pays, la frappe américaine contre le bâtiment de guerre iranien dans l'océan Indien a fait au moins 80 morts.

14h24 - La campagne militaire contre l'Iran est loin d'être terminée mais elle évolue favorablement, déclare le chef d'état-major des armées américaines, le général Dan Caine, précisant que les Etats-Unis allaient désormais commencer à bombarder davantage l'intérieur de l'Iran après avoir concentré leurs frappes sur le littoral méridional du pays.

L'Iran s'est montré imprécis et incertain dans sa riposte et commence à tirer moins de missiles et de drones au fur et à mesure du conflit, ajoute Dan Caine.

14h05 - Pete Hegseth, secrétaire américain à la Défense, affirme que les Etats-Unis et Israël jouiront d'un contrôle total du ciel iranien d'ici moins d'une semaine. L'opération militaire ne fait que commencer et les Etats-Unis continuent d'envoyer des renforts dans la région, ajoute-t-il. "Ils sont cuits", a-t-il dit.

Pete Hegseth confirme que les Etats-Unis ont coulé un bâtiment de guerre iranien dans l'océan Indien.

13h41 - L'armée américaine a mené une frappe contre un bâtiment de guerre iranien au large des côtes du Sri Lanka, déclarent à Reuters trois responsables américains.

L'un de ces responsables, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, a précisé que l'attaque avait été menée par un sous-marin américain.

Les autorités sri-lankaises ont déclaré auparavant avoir secouru 32 personnes qui se trouvaient à bord de ce navire et récupéré plusieurs corps en mer.

13h06 - L'Union européenne est pleinement solidaire de l'Espagne, déclare le président du Conseil européen, Antonio Costa, sur X. "L'UE fera toujours en sorte que les intérêts de ses Etats membres soit pleinement protégés", écrit-il à la suite d'un échange téléphonique avec le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

13h00 - La défense anti-aérienne de l'Otan positionnée en Méditerranée orientale a détruit un missile balistique tiré d'Iran qui se dirigeait vers l'espace aérien de la Turquie, a déclaré mercredi le ministère turc de la Défense. C'est la première fois depuis le début du conflit que la Turquie, membre de l'Otan, est impliquée indirectement dans les hostilités.

Les débris du missile sont tombés dans la province de Hatay, dans le sud-est de la Turquie.

12h55 - Le gouvernement italien projette de fournir une aide militaire, notamment des systèmes de défense anti-aérienne, aux pays du Golfe qui en ont fait la demande, ont déclaré deux sources à Reuters sous couvert d'anonymat. Rome pourrait notamment mettre à disposition un système sol-air moyenne portée/terrestre (SAMP/T), qui dispose d'une capacité antibalistique. Les sources n'ont pas précisé quel pays en serait destinataire.

12h44 - Le bilan des victimes des frappes israélo-américaines contre l'Iran s'élève désormais à 1.045 morts, selon les médias officiels iraniens.

11h56 - L'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) déclare sur X n'avoir décelé aucun dégât sur les installations en Iran abritant des substances nucléaires et ne percevoir à ce stade aucun risque de fuite radioactive.

11h55 - Les Pays-Bas disent examiner la demande de la France d'un appui à la mission en Méditerranée destinée à assurer la sécurité du trafic maritime, menacée par le conflit au Moyen-Orient. Le gouvernement néerlandais dit que la France lui a réclamé une frégate de défense antiaérienne et de commandement en appui du porte-avions Charles-de-Gaulle.

11h47 - L'armée israélienne a pénétré dans la localité de Khiam au Sud-Liban, à environ 5 km de la frontière.

11h43 - La cérémonie d'hommage à Ali Khamenei initialement prévue mercredi soir à Téhéran est reportée et une nouvelle date sera annoncée ultérieurement, rapportent les médias officiels iraniens.

11h37 - Les Emirats arabes unis (EAU) disent avoir intercepté trois missiles balistiques et 121 drones. Huit drones se sont abattus sur le territoire émirati, ajoute le ministère de la défense des EAU.

11h36 - Le Qatar dit avoir intercepté mercredi 10 drones et deux missiles de croisière tirés d'Iran.

11h04 - Via un porte-parole sur X, l'armée israélienne conseille aux habitants du Sud-Liban de se rendre immédiatement au nord du fleuve Litani.

10h26 - L'Iran est sur le point de désigner un nouveau guide suprême, déclare un membre de l'Assemblée des experts, chargée de choisir le successeur de l'ayatollah Ali Khamenei.

"Le guide suprême sera identifié à l'occasion la plus proche, nous sommes proches d'une conclusion, cependant la situation du pays est une situation de guerre", a dit l'ayatollah Ahmad Khatami à la télévision d'Etat iranienne.

Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, est considéré au sein de l'élite du régime iranien comme un possible successeur à son père, selon des sources.

10h18 - Au moins 101 personnes sont portées disparues et 78 autres blessées après l'attaque d'un navire iranien par un sous-marin au large du Sri Lanka, selon des sources au sein de la marine et du ministère de la Défense sri-lankais.

10h06 - Un drone a visé le siège en Irak du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), sans faire de victimes, disent des sources.

10h03 - Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei auquel il pourrait succéder en tant que guide suprême, a survécu pour l'instant à la campagne de bombardements américano-israélienne contre l'Iran, disent deux sources iraniennes à Reuters.

09h35 - Un F-35 israélien a abattu un avion de chasse iranien au-dessus de Téhéran, dit l'armée israélienne.

09h26 - Chypre ferme son espace aérien au-dessus de l'aéroport de Larnaca après la détection d'un objet suspect près du Liban.

09h07 - La position de Madrid est "non à la guerre", dit le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au lendemain de la menace de Donald Trump de rompre toutes les relations commerciales entre les Etats-Unis et l'Espagne en raison du refus de cette dernière de laisser l'armée américaine utiliser ses bases pour la campagne de bombardements contre l'Iran.

Dans une allocution télévisée, Pedro Sanchez accuse les Etats-Unis de "jouer à la roulette russe avec le destin de millions" de personnes. "C'est ainsi que commencent les grandes catastrophes de l'humanité", dit-il.

08h59 - L'armée israélienne annonce le lancement d'une nouvelle salve de bombardements de grande ampleur sur Téhéran.

Une puissante explosion a retenti quelques minutes plus tôt dans l'est de la capitale iranienne, ont rapporté les médias d'Etat iraniens.

08h53 - Roland Lescure annonce une réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G7 "sans doute en début de semaine prochaine" pour évoquer les conséquences du conflit.

08h45 - Répétant que la France ne court aucun risque d'approvisionnement en essence et en gaz, Roland Lescure, ministre de l'Economie, annonce avoir demandé à la DGCCRF d'effectuer des contrôles dans les stations-service afin de "s'assurer effectivement qu'on est sur des hausses de prix (...) raisonnables compte tenu de la hausse du prix du baril qui elle aussi est aujourd'hui relativement raisonnable".

07h30 - Les Iraniens pourront rendre un dernier hommage à l'ayatollah Ali Khamenei lors d'une cérémonie qui se tiendra mercredi à 22h00 (18h30 GMT) sur l'esplanade de la mosquée Imam Khomeini à Téhéran, rapportent les médias d'État.

La cérémonie en mémoire du guide suprême de la révolution, tué samedi au premier jour de l'offensive israélo-américaine, durera trois jours et le déroulement des funérailles sera annoncé ultérieurement, précisent-ils.

06h13 - Un pétrolier est passé mardi par le détroit d'Ormuz, et voguait en direction des Emirats arabes unis pour y charger du brut, ont dit des sources du secteur et des données maritimes.

03h30 - Plusieurs personnes sont mortes dans une frappe aérienne israélienne menée contre un immeuble résidentiel de la ville de Baalbek, au Liban, rapporte l'agence de presse libanaise NNA.

01h01 - Près de 2.000 frappes ont été effectuées par les Etats-Unis en Iran, a indiqué mardi l'armée américaine, ajoutant que 17 navires iraniens, dont un sous-marin, ont été détruits.

00h26 - La station de la CIA à l'ambassade des Etats-Unis en Arabie saoudite a été touchée lundi par un drone iranien présumé, a dit à Reuters une source au fait de la question.

Rien n'indique que la station était prise pour cible, précise la source.

00h22 - L'Arabie saoudite prendra les mesures nécessaires pour défendre sa sécurité et protéger son territoire, ses ressortissants et ses résidents, rapporte tôt mercredi l'agence de presse officielle, citant un communiqué du gouvernement.

00h10 - L'armée israélienne dit avoir lancé une vaste vague de frappes en Iran.

00h03 - Le Pentagone annonce avoir identifié quatre réservistes de l'armée américaine tués dans le cadre de l'opération militaire contre l'Iran.

(Reportage de Reuters, rédigé par le bureau de Paris)