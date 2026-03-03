Trump veut rompre tous les liens commerciaux avec l'Espagne, cite des questions de défense

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis allaient mettre fin à tous leurs échanges commerciaux avec l'Espagne, reprochant à Madrid de n'avoir pas autorisé l'armée américaine à utiliser des bases espagnoles pour des missions liées à ses bombardements en Iran.

"L'Espagne est épouvantable", a-t-il dit aux journalistes dans le Bureau ovale avant de s'entretenir avec le chancelier allemand Friedrich Merz, en visite à la Maison blanche.

Donald Trump a indiqué avoir demandé au secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, de "couper toutes les transactions" avec l'Espagne.

"Nous allons stopper tous les échanges commerciaux avec l'Espagne. Nous ne voulons rien avoir à faire avec l'Espagne", a-t-il dit. "J'ai le droit de stopper tout cela. Des embargos - je fais ce que je veux, et on pourrait le faire contre l'Espagne".

Les Etats-Unis ont déplacé 15 appareils, dont des ravitailleurs, qui se trouvaient dans deux bases militaires du sud de l'Espagne après que Madrid a dit s'opposer à ce que ces sites soient utilisés pour lancer des attaques contre l'Iran.

Réagissant aux commentaires de Donald Trump, le gouvernement espagnol a déclaré mardi dans un communiqué que les Etats-Unis devaient garder à l'esprit l'autonomie des entreprises privées, le droit international et les accords commerciaux entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

Madrid a ajouté avoir les ressources nécessaires pour contenir les potentielles répercussions d'un embargo commercial imposé par les Etats-Unis et pour soutenir les secteurs affectés.

Il a souligné toutefois qu'il continuerait de prôner le libre-échange et la coopération économique avec ses partenaires.

Principal exportateur mondial d'huile d'olive, l'Espagne vend également de l'acier, des pièces automobiles détachées et des produits chimiques aux Etats-Unis. Mais elle est moins vulnérable que d'autres pays européens aux menaces de sanctions économiques émanant de l'administration Trump.

En 2025, les Etats-Unis ont enregistré pour la quatrième année consécutive un excédent commercial avec l'Espagne, à hauteur de 4,8 milliards de dollars, selon des données gouvernementales américaines.

