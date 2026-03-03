 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump veut rompre tous les liens commerciaux avec l'Espagne, cite des questions de défense
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 20:51

(Actualisé tout du long; photo à disposition)

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis allaient mettre fin à tous leurs échanges commerciaux avec l'Espagne, reprochant à Madrid de n'avoir pas autorisé l'armée américaine à utiliser des bases espagnoles pour des missions liées à ses bombardements en Iran.

"L'Espagne est épouvantable", a-t-il dit aux journalistes dans le Bureau ovale avant de s'entretenir avec le chancelier allemand Friedrich Merz, en visite à la Maison blanche.

Donald Trump a indiqué avoir demandé au secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, de "couper toutes les transactions" avec l'Espagne.

"Nous allons stopper tous les échanges commerciaux avec l'Espagne. Nous ne voulons rien avoir à faire avec l'Espagne", a-t-il dit. "J'ai le droit de stopper tout cela. Des embargos - je fais ce que je veux, et on pourrait le faire contre l'Espagne".

Les Etats-Unis ont déplacé 15 appareils, dont des ravitailleurs, qui se trouvaient dans deux bases militaires du sud de l'Espagne après que Madrid a dit s'opposer à ce que ces sites soient utilisés pour lancer des attaques contre l'Iran.

Réagissant aux commentaires de Donald Trump, le gouvernement espagnol a déclaré mardi dans un communiqué que les Etats-Unis devaient garder à l'esprit l'autonomie des entreprises privées, le droit international et les accords commerciaux entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

Madrid a ajouté avoir les ressources nécessaires pour contenir les potentielles répercussions d'un embargo commercial imposé par les Etats-Unis et pour soutenir les secteurs affectés.

Il a souligné toutefois qu'il continuerait de prôner le libre-échange et la coopération économique avec ses partenaires.

Principal exportateur mondial d'huile d'olive, l'Espagne vend également de l'acier, des pièces automobiles détachées et des produits chimiques aux Etats-Unis. Mais elle est moins vulnérable que d'autres pays européens aux menaces de sanctions économiques émanant de l'administration Trump.

En 2025, les Etats-Unis ont enregistré pour la quatrième année consécutive un excédent commercial avec l'Espagne, à hauteur de 4,8 milliards de dollars, selon des données gouvernementales américaines.

(David Lawder, Victoria Waldersee, Nandita Bose et Andreas Rinke; version française Jean Terzian; édité par Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank