Mojtaba Khamenei, possible futur guide suprême, a survécu aux frappes sur l'Iran - sources

Mojtaba Khamenei, fils du défunt guide suprême Ali Khamenei, a survécu jusqu'à présent à la campagne de bombardements aériens conduite par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui a coûté la vie à son père, ont déclaré mercredi deux sources iraniennes à Reuters.

Mojtaba Khamenei est considéré au sein de l'élite du régime théocratique iranien comme un successeur potentiel à son père, ont dit les sources.

Dignitaire religieux de rang intermédiaire étroitement lié aux Gardiens de la révolution, Mojtaba Khamenei appartient aux rangs des conservateurs et il est l'une des personnalités les plus influentes du pouvoir religieux iranien.

"Il est vivant (...) il ne se trouvait pas à Téhéran quand le guide suprême a été tué", a dit l'une des sources.

Ali Khamenei, guide suprême de la révolution iranienne depuis 37 ans, a été tué samedi au premier jour de la campagne de bombardements américano-israélienne sur l'Iran.

Les médias officiels iraniens ont annoncé sa mort dans la nuit de samedi à dimanche. Un haut responsable israélien a déclaré à Reuters que son cadavre avait été retrouvé.

Plusieurs autres dirigeants iraniens, militaires ou civils, ont été tués par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël depuis samedi.

(Parisa Hafezi, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)