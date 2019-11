Le NHS : l'autre enjeu de la campagne électorale britannique

Le service de santé national britannique, le NHS, est l'une des grandes fiertés du Royaume-Uni. Les Britanniques sont même persuadés qu'il s'agit du meilleur système de santé dans le monde et, sans surprise, sa défense fait partie des priorités électorales des partis politiques. Il faut dire que cette grande institution créée en 1948 est malade. Cent mille postes demeurent vacants et, pour la première fois depuis 1960, le nombre de médecins traitants (appelés « GP » pour « general practitioners ») diminue par rapport à la population. L'année dernière, les listes d'attente pour se faire opérer ont atteint des records depuis dix ans et la performance des urgences est en dessous des standards de la constitution du NHS d'origine?Afin de remettre en forme le système, le Labour a présenté mercredi son plan de sauvetage à la Royal Society of Medicine de Londres. Le NHS étant l'un des sujets de prédilection du parti de Jeremy Corbyn, il s'agissait de se montrer à la hauteur des attentes. John McDonnell, le responsable de la question des finances, a donc promis un investissement de 26 milliards de livres (30,32 milliards d'euros) par an d'ici à 2023-2024, contre 20,5 milliards (23,90 milliards d'euros) du côté des conservateurs. Selon les médias britanniques, il s'agit de la plus forte augmentation de dépenses sur le secteur depuis la période 1997-2010 alors que les travaillistes étaient au pouvoir.Semaine de quatre...