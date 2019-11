Japon : le combat des femmes pour? porter des lunettes au travail

Un combat après l'autre. Il y a quelques mois, au Japon, des salariées se rebellaient contre l'obligation mise en place par certaines entreprises de porter des chaussures à talons. Depuis le début du mois de novembre, ce sont les lunettes qui sont dans leur viseur. Elles souhaitent avoir le droit d'en porter, faisant fi des codes vestimentaires imposés, révèle Quartz.Ainsi, ces derniers jours, le hashtag « Les lunettes sont interdites » se répand comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux. À l'origine de ce mouvement, une émission de télévision japonaise qui a listé les arguments de certaines entreprises pour interdire aux femmes de porter des lunettes de vue. Les compagnies aériennes prétextent ainsi des raisons de sécurité, l'industrie cosmétique juge de son côté que la monture empêcherait les clients de voir le maquillage des employées. Dans la grande distribution, on estime que les lunettes donnent une « impression de froideur » aux femmes. Pour les restaurants, c'est un problème de style : les lunettes ne se marieraient pas bien avec les kimonos traditionnels. Un gloubi-boulga mélangeant archaïsme et sexisme. Car, pour les hommes, aucun problème à porter des lunettes.Lire aussi Japon : trois élus politiques dans la peau de femmes enceintesUn style féminin encadréLes lunettes ne sont que le dernier symptôme d'un phénomène plus large, qui prend naissance dès l'école. Les écolières doivent ainsi teindre leurs...