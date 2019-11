Iran : sanglante répression à huis clos

Cela fait maintenant plus de soixante-huit heures que l'Iran est coupé du monde. Depuis dimanche matin, les autorités iraniennes ont bloqué Internet, rendant quasiment impossible toute communication WhatsApp ou Telegram entre le pays et l'étranger. Seules de rares images témoignent encore de la contestation qui secoue le pays depuis l'annonce surprise par le gouvernement de la hausse du prix de l'essence le 15 novembre dernier, et de la vaste répression qui s'est ensuivie.Lire aussi Comment l'Iran s'est embraséSelon un rapport des services de renseignements iraniens, cité par l'agence de presse Fars news, 87 000 personnes ont pris part aux manifestations dans une centaine de villes d'Iran, principalement dans les provinces du Khouzestan (Sud), de Fars (Sud), de Téhéran et de Kerman (centre). Près d'un millier de personnes auraient été arrêtées à travers le pays et 100 bâtiments publics auraient été endommagés. En effet, sur plusieurs vidéos envoyées ce week-end d'Iran, on aperçoit des manifestants s'en prendre à des bâtiments officiels, banques et autre stations d'essence.Tirs à balles réellesEn ce qui concerne le nombre de victimes, les médias semi-gouvernementaux évoquent un bilan de cinq décès : quatre membres des forces de l'ordre ? un gardien de la révolution (l'armée idéologique du pouvoir iranien), deux miliciens bassidjis et un policier ? auraient été tués par des « émeutiers », et seul un civil aurait perdu la vie...