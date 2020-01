Incendies en Australie : « Il va falloir s'adapter à ce genre d'événement »

Depuis le début des feux de forêt en Australie, 24 personnes sont décédées, 1 500 maisons ont été détruites et 8 millions d'hectares sont partis en fumée. La situation est telle que le gouvernement a mobilisé près de 3 000 réservistes de son armée pour venir en aide aux populations déplacées. Du jamais-vu dans l'histoire d'un pays pourtant habitué aux feux en cette saison. Autre source d'inquiétude, le nombre d'animaux morts inquiète les associations de défense de l'environnement, mobilisées pour sauver le koala, ce fragile marsupial devenu le symbole d'un continent en détresse. Selon les experts, de très fortes chaleurs accentuées par le réchauffement climatique expliqueraient l'ampleur du phénomène. Retour sur les causes de ces incendies inédits avec Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).Le Point : Quelles sont les raisons qui expliquent la violence des incendies en Australie ?C'est toujours très difficile pour un climatologue de relier un événement particulier aux activités humaines ainsi qu'à leur impact sur le climat. Par contre, il est très clair que ces phénomènes, habituels dans un cadre naturel, deviennent plus nombreux à cause du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que ce réchauffement va favoriser des vagues de chaleur plus fréquentes, plus importantes, plus intenses et peut-être plus longues, ce qui implique des températures très élevées, parfois...