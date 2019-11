Ile-de-France : un incident plonge une partie de la région dans le noir

Paris a été brièvement plongé dans le noir mercredi soir. Selon les informations livrées par le Réseau du transport d'électricité (RTE), un incident technique a provoqué une coupure d'électricité ayant affecté une partie de la capitale, mais également des départements voisins des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Environ 200 000 foyers franciliens ont été touchés.La coupure d'électricité, qui a eu lieu à 21h50 mercredi, est due à un incident dans le poste électrique RTE de Cergy-Pontoise, situé dans le Val-d'Oise. A 22h, l'ensemble des foyers avaient été réalimentés, précise le réseau de transport d'électricité. Dans le détail, cet incident est lié à des creux de tension qui ont généré un halo de lumière, explique une porte-parole de RTE.Lire aussi Le réseau électrique français a-t-il frôlé le "black-out" ?Un halo qui a suscité les interrogations sur les réseaux sociaux et qui pu être observé jusqu'à Argenteuil. A Paris, la coupure d'électricité a notamment affecté la tour Eiffel ainsi que les Champs-Élysées et une partie du IXe arrondissement, précise Le Parisien.