Huile de palme : les coulisses d'un couac

« Les mots, les actes » ; « On l'a dit, on le fait ». Voilà deux mantras que les députés de La République en marche arborent fièrement sur les réseaux sociaux dès qu'un projet de loi ou un plan d'action se met en branle. Mais en macronie, il arrive que les mots s'emmêlent et les actes se contredisent. Ainsi, jeudi 14 novembre, les parlementaires de la majorité ont défait ce à quoi ils s'étaient engagés un an plus tôt, en repoussant à 2026 la fin de la ristourne fiscale accordée à l'huile de palme, un biocarburant accusé d'être responsable de la déforestation.Un vote qui fait tache, à tel point que le Premier ministre, Édouard Philippe, a demandé ce vendredi midi qu'un nouveau vote se tienne à l'Assemblée.Car en plein examen du budget 2020, jeudi, c'est sans aucun débat et dans un hémicycle peu fourni que les députés ont voté ce report via un amendement porté par des élus MoDem, LREM et Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Une coïncidence géographique loin d'être hasardeuse : c'est dans ce département que se trouve La Mède, à proximité de Marseille, où Total a installé sa bioraffinerie ? un projet vieux de 2015 et soutenu à l'époque par Ségolène Royal et Emmanuel Macron, alors ministres. La production de biocarburants y a démarré cet été et, pour près de la moitié, elle nécessite de l'huile de palme importée.Le vote de jeudi revient sur un amendement adopté à l'automne 2018, qui avait exclu l'huile de...