Haïti : de la tectonique des plaques aux tremblements de l'âme

En Haïti, ce 12 janvier, dix ans après le séisme de magnitude 7 qui a ôté la vie à plus de 200 000 personnes, et bien davantage de blessés, le pays est en attente de son avenir politique après des mois de « pays lock » paralysé par la crise. Le 13 janvier, qu'en sera-t-il de la gouvernance avec des sénateurs dont le mandat est caduc ?En Haïti, et plus encore dans la capitale Port-au-Prince, chacun a été touché dans sa famille ou à travers des proches. C'est seulement hier, vendredi 10 janvier, que la présidence a évoqué la date dans un communiqué aux médias rappelant que, depuis 2015, le 12 janvier est une journée de « commémoration et de réflexion dédiée aux victimes de la catastrophe [...], le drapeau sera mis en berne, les discothèques et autres établissements fermés ». Pendant ce temps, de nombreuses initiatives citoyennes pallient le manque étatique que souligne le texte du sociologue chercheur Fils-Lien Ely Thélot* à lire ci-dessous, paru dans le quotidien Le Nouvelliste.Et de son côté, l'active Fondation Connaissance et Liberté, Fokal, comme chaque année, accueille la population sur son site protégé du parc de Martissant, au c?ur d'une zone devenue quasi de non-droit dans la banlieue de Port-au-Prince pour une cérémonie du souvenir, où l'artiste Pascale Monnin suisso-haïtienne est venue retravailler son hommage aux disparus : masques miroirs, accrochés aux branches d'un arbre et tournant dans le...