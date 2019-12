Guerre des préfets autour du véhicule policier rempli d'explosifs à Paris

D'un côté, le préfet Witkowski, ex-directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (nommé préfet de l'Hérault lundi 26 août), qui tient au respect des règles et reproche à l'autre côté, celui du préfet Morvan, directeur général de la police nationale (DGPN), de tenter de s'en affranchir. En avril dernier, comme l'avait révélé Le Point, bafouant leur règlement interne autant que l'accord européen sur le transport de matière dangereuse par route, deux démineurs, partis se « reposer », ont stationné leur véhicule toute la nuit jusqu'au petit matin cours de Vincennes.Problème, la voiture transportant des explosifs « à proximité immédiate de trois établissements », dont deux écoles. Depuis, la bataille fait rage entre les deux préfets. Jacques Witkowski souhaite traduire les deux fautifs en conseil de discipline. Le DGPN Éric Morvan, lui, tergiverse et a fait retirer à la dernière minute leur dossier de l'ordre du jour du conseil de discipline du 20 juin.300 kilos de matière explosive près de deux établissements scolairesRevenant à la charge, le préfet Witkowski a écrit au DGPN : « Dans le contexte d'une menace terroriste permanente (?), un vol aurait eu des conséquences dont on ne saurait mesurer l'ampleur. » Le préfet Éric Morvan a préféré surseoir au conseil de discipline « dans l'attente d'informations complémentaires ». En effet, les deux agents ont prétendu avoir prévenu...