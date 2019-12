Grève SNCF : tous les billets de train garantis pour Noël, vraiment ?

« L'ensemble des personnes qui ont un billet [de train pour Noël] auront un train garanti. » En visite au poste de commandement de la sûreté ferroviaire mardi 17 décembre, le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari s'est montré très confiant quant au nombre de trains que la SNCF pourrait faire rouler malgré la grève entre le 20 et le 22 décembre, week-end de départ pour les fêtes de fin d'année.Pourtant, quelques heures après son intervention, plusieurs voyageurs ont reçu des mails et SMS leur annonçant la suppression de leur train. En conférence de presse l'après-midi, la SNCF a alors précisé son plan pour Noël : 50 à 60 % des trains prévus circuleront, et seuls 53 % des voyageurs avec un billet ont effectivement vu leur voyage confirmé. Mais 15 % seront replacés d'office dans un train partant le même jour, assure la compagnie. Restent 32 % des voyageurs, qui devront échanger eux-mêmes leur billet? en espérant que ce soit possible.Lire aussi La fulgurante ascension de Jean-Baptiste DjebbariRationaliser l'utilisation du matérielTrop optimiste, Jean-Baptiste Djebbari ? Invitée sur France Inter ce mercredi 18 décembre, sa ministre de tutelle Élisabeth Borne persiste et signe : « Il y a 850 000 billets qui avaient été vendus, il y aura 850 000 places. » La SNCF aurait donc réussi à proposer autant de places que si 100 % des trains circulaient, avec seulement la moitié du trafic assuré ?Pour...