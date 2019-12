Grève : marée humaine dans les transports d'Île-de-France

Les opérateurs de transports redoutaient cette journée du lundi 9 décembre. Au cinquième jour de grève contre la réforme des retraites, et alors qu'en Île-de-France les transports en commun avaient été plutôt désertés jeudi, les usagers ont dû jouer des coudes pour monter dans des trains, métros ou bus et vécu dans certaines gares des scènes de cohue. Et ce ne sont pas la pluie ? compliquant les déplacements à pied et à vélo ?, le record de bouchons sur les routes et le blocage de dépôts de bus par des grévistes qui sont venus arranger la situation.Lire aussi notre direct Grève dans les transports : la France au ralenti La SNCF et la RATP avaient pourtant alerté sur ce risque de saturation des transports, et appelé les voyageurs « qui en ont la possibilité » à les éviter. Mais ce lundi matin, la plupart des usagers croisés sur les quais n'avaient pas vraiment le choix. « Ça fait déjà deux jours que je loupe les cours, j'étais obligé d'y aller », explique Luis, étudiant à la Sorbonne. Nathalie* aussi a dû, à contrec?ur, se résoudre à prendre les transports. « Mon employeur nous a refusé le télétravail. Soit on venait au bureau coûte que coûte, soit il fallait poser un jour de congé. »« Quelque chose vient de péter sous le train »Pour aller au travail ce lundi, il fallait viser l'heure de pointe : la plupart des lignes de métro et RER ouvertes ne l'étaient qu'entre 6 h 30 et 9 h 30. À Nation,...