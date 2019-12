Grève : les colis arriveront-ils à temps pour Noël ?

« D'habitude, les colis arrivent en 4 à 5 jours, mais ceux que j'ai postés il y a une semaine ne sont toujours pas arrivés. Certains n'ont même pas encore été pris en charge à l'agence ! » Anita, qui a l'habitude de vendre ses vieux vêtements sur Vinted et de les expédier via Mondial Relay, l'un des leaders français de la livraison, s'étonne du retard pris par le transporteur en cette mi-décembre. Et elle n'est pas la seule. Sur les réseaux sociaux, les messages de clients en colère demandant à l'entreprise où ont bien pu passer leurs colis se multiplient.Si certains vendeurs en ligne comme le français CDiscount, qui expédie une partie de ses colis par Mondial Relay, assurent qu'« aucune difficulté n'est remontée » sur la livraison, d'autres se retrouvent avec des centaines de cartons sur les bras. « Le transporteur n'est pas venu faire les ramassages nécessaires dans notre entrepôt, c'est pourquoi nous avons toujours des commandes qui restent sur nos quais, en attente... », annonce à ses clients sur Facebook la marque Saveur Bière. Quant aux commandes déjà parties, le vendeur explique que les « plateformes logistiques [de Mondial Relay] sont actuellement bloquées et [que] les camions attendent avec nos colis sur leurs parkings ».Débordé par le Black Friday ?Joint par Le Point, le transporteur reconnaît avoir accumulé du retard sur le traitement de nombreux colis pendant la première quinzaine de décembre. Mondial Relay...