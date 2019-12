Grève : comment la RATP décide quelles lignes de métro ouvrir

À l'approche des fêtes, la grève contre la réforme des retraites ne faiblit pas vraiment à la RATP. Depuis le début du mois de décembre, une grande partie du métro parisien est à l'arrêt. Seules les lignes 1 et 14, automatiques, circulent normalement, quand d'autres lignes sont uniquement ouvertes aux heures de pointe et sur de petits tronçons. Après deux semaines de grève, la régie a pu progressivement remettre des nouvelles lignes en circulation, au fur et à mesure que des agents reprenaient le travail.L'arbitrage des lignes à ouvrir se fait « en fonction des effectifs », explique au Point la RATP, qui privilégie « d'abord les lignes structurantes Est-Ouest et Nord-Sud ». C'est la desserte qu'offrent les lignes 1 et 14, ainsi que les lignes 4 et 7 ouvertes aux heures de pointe depuis le premier jour du mouvement social. Ensuite, s'il reste des agents disponibles, la régie « ouvre les bouts de lignes pour rabattre les voyageurs sur ces axes structurants ». Ainsi les lignes 8 et 9 permettent par exemple aux habitants de Créteil, Montreuil ou encore de Boulogne-Billancourt de rejoindre la ligne 1 en fonctionnement, sans avoir à ouvrir le tronçon central de la ligne qui suit un trajet similaire.Lire aussi Grève : l'appel de Macron n'a pas suffi, aucune trêve prévue Stations ferméesSur ces lignes ouvertes, certaines stations restent cependant fermées, souvent lorsqu'il y a des correspondances vers des lignes où les...