Gilets jaunes : les Galeries Lafayette un court instant occupées et fermées

C'est une nouvelle opération symbolique à laquelle se sont livrés des Gilets jaunes. Ce dimanche, une dizaine d'entre eux ont réussi à occuper un court instant les Galeries Lafayette, relate Le Parisien. Le lieu a été tenu secret jusqu'à 12 heures. Malgré la présence de CRS sur les lieux, une dizaine de manifestants ont réussi à pénétrer dans les Galeries Lafayette, accédant au troisième étage du magasin. Ils sont partis dans le calme vers 14 heures alors que l'évacuation des clients des Galeries avait débuté une vingtaine de minutes auparavant. Les magasins resteront finalement fermés pour le reste de la journée ce dimanche et ne rouvriront que lundi.Les Gilets jaunes ont donc réussi leur coup alors qu'environ 200 personnes s'étaient rassemblées, cette fois dans le calme, sur une place à proximité des Halles dans la matinée. Des figures du mouvement, comme Jérôme Rodrigues ou Priscilla Ludosky, étaient notamment présentes, a constaté un journaliste de l'Agence France-Presse. « Macron détruit la France et vos droits, ne nous critiquez pas? ! On est là pour vous. » Voilà un des messages écrits sur une des pancartes au lendemain d'une journée marquée par des heurts avec les forces de l'ordre et des détériorations.« Aujourd'hui, on a organisé cette nouvelle journée parce que c'est le week-end anniversaire. On espère récolter les fruits de ce qu'on a semé », a déclaré Faouzi Lellouche, un des organisateurs de ce...