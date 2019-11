Gaza : Israël et le Hamas, meilleurs ennemis

La dramatique flambée de violences en cours à Gaza a comme des airs de déjà-vu. Mardi, l'armée israélienne a détruit dans une frappe l'appartement de Baha Abou al-Ata, commandant du Djihad islamique impliqué, selon Israël, dans les dernières attaques contre l'État hébreu, le tuant sur le coup avec sa femme. En représailles, ce groupe islamiste palestinien a lancé au moins 450 roquettes en direction du territoire israélien, sans faire de victimes (une grande partie des tirs ayant été interceptée par le système de défense israélien Iron Dome). En réaction, Tsahal a multiplié les frappes contre des positions du Djihad islamique, faisant 34 morts, dont des membres du groupe considéré comme terroriste mais aussi des civils. Dans la nuit de mercredi à jeudi, huit membres d'une même famille, dont cinq enfants, ont perdu la vie dans un raid aérien. Pour mettre fin à cet incontrôlable cycle de violences, un cessez-le-feu a été négocié par les deux parties grâce à une médiation de l'Égypte et de l'ONU. Or ce calme apparent est plus que jamais précaire.Lire aussi Israël a-t-il frappé l'Iran en Irak? ?Si elle paraît désormais habituelle, cette séquence tragique comporte néanmoins une différence notable. Pour la première fois, elle n'implique pas le Hamas. En effet, aucune frappe israélienne n'a visé pour l'heure les positions du mouvement islamiste à Gaza, qui, de son côté, s'est bien gardé de riposter aux raids israéliens. La...