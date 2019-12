G5 Sahel : un sommet d'urgence pour préparer la riposte

Les inquiétudes étaient déjà vives, mais l'attaque d'Inates au Niger le 10 décembre les a brusquement confirmées : le Sahel est en train de sombrer. C'est dans ce climat que se réunissent ce dimanche 15 décembre les chefs d'État des pays du G5 Sahel à Niamey, au Niger, aux côtés du président Issoufou pour un sommet extraordinaire.Sommet extraordinaireCette réunion a été annoncée samedi par le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la cérémonie de lancement du dialogue national inclusif qui se déroule à Bamalo. « Hier notre voisin le Niger enterrait 71 de ses soldats tombés sous les balles de ceux qui veulent installer le chaos. Notre solidarité ne fera pas défaut au Niger, demain avec mes frères du G5 Sahel, nous irons à Niamey et nous allons nous concerter », a déclaré IBK visiblement affecté.Entre deuil colère et questionnementLe Niger est plongé dans un deuil national de trois jours, depuis le vendredi 13 décembre, pour rendre hommage à ses 71 soldats tués mardi dans l'attaque du camp militaire d'Inates, dans l'ouest du pays. Cette attaque, la pire de l'histoire de ce vaste pays sahélien, a été revendiquée par le groupe État islamique. Tout le Sahel ? en particulier le Mali, le Niger et le Burkina ? est désormais visé par les assauts de plus en plus répétés, ciblés et meurtriers de groupes islamistes, en dépit du renforcement des armées locales, de la constitution d'une force militaire...