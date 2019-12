François Fillon de retour pour aider les chrétiens d'Orient

« Je garde en moi le souvenir des 40 années d'engagement au service des Français. J'ai tout donné. J'aurais, pour vous, voulu faire mieux et plus encore? Maintenant, il ne faut pas ruminer le passé, mais être utile autrement. » Ce 12 décembre, dans une salle feutrée des entrailles du Sénat, François Fillon reprend pour la première fois la parole dans le débat public en France après sa défaite à l'élection présidentielle en 2017. « Il ne s'agit pas d'un retour en politique », soulignent fortement ses proches, mais d'« un engagement qui se poursuit pour une cause à laquelle François Fillon est depuis longtemps attaché et qui se situe à la confluence de l'humain, de l'humanitaire, du politique, du diplomatique et du culturel ».Cette cause, c'est celle des chrétiens d'Orient, « les oublié de l'histoire », « qui vivent en réprouvés depuis des décennies », insiste l'ancien Premier ministre, dont l'engagement dans ce combat est bien antérieur à son retrait de la vie politique. Le sort de cette minorité persécutée était le fil rouge d'une journée de tables rondes au Sénat organisée par l'association Agir pour la paix avec les chrétiens d'Orient, fondée par François Fillon. Conférence ouverte par Gérard Larcher, le président (LR) des lieux, et nourrie par des intervenants prestigieux (Hubert Vedrine, Luc Ferry, Pascal Bruckner, l'ancien Premier ministre espagnol Jose Maria Aznar, l'ancienne présidente d'Irlande...